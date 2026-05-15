Approda al PE vicenda servizi ai disabili Ambito C06 dell’Agro aversano

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda al Parlamento Europeo la vicenda relativa alla gestione dei servizi sociosanitari e dei progetti destinati alle persone con disabilità nell’Ambito C06 dell’Agro aversano.

A trasmettere una formale segnalazione è stato il dottor Luciano Gentile, responsabile provinciale AITH CISAL Caserta, che denuncia presunte violazioni dei diritti.

Nel documento inviato alle istituzioni europee vengono evidenziate criticità legate al passaggio dell’Ambito C06 verso l’Azienda Consortile e le conseguenze che tale situazione starebbe producendo sui servizi assistenziali e terapeutici rivolti alle famiglie del territorio.

Secondo quanto segnalato, molte convenzioni sarebbero ferme, con il rischio di interrompere percorsi terapeutici fondamentali per numerosi utenti fragili.

Tra le richieste avanzate da Luciano Gentile figurano “l’apertura di un fascicolo sulla vicenda” e “la verifica di eventuali violazioni del diritto”.

Durissimo anche l’intervento del Segretario Generale della CISAL Caserta, Ferdinando , che punta il dito contro il silenzio delle istituzioni politiche locali e regionali.

Palumbo afferma:

È inquietante che su una vicenda tanto delicata la politica continui a restare assente. Parliamo di famiglie, di disabili, di diritto alla salute e alla continuità terapeutica, eppure nessuno prende una posizione seria e autorevole.

Non è accettabile che si continui a discutere soltanto di aspetti burocratici o contabili mentre centinaia, forse migliaia di famiglie vivono nell’angoscia di perdere assistenza e cure. Qui è in gioco la dignità delle persone e la credibilità delle istituzioni.