Aperto sportello ARTI di Donoratico (LI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Da oggi, 27 ottobre, i servizi pubblici per l’impiego di ARTI sono più capillari anche sulla costa livornese. A Donoratico, nel comune di Castagneto Carducci (LI), è stato inaugurato questa mattina il nuovo sportello decentrato dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego.

A tagliare il nastro l’Assessore alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e il Sindaco di Castagneto Sandra Scarpellini.

Lo sportello ha sede in via della Repubblica 15/a e sarà aperto ogni giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Offrirà servizi per cittadine, cittadini e imprese: accoglienza e informazione sui servizi del CPI, iscrizioni allo stato di disoccupazione e al collocamento mirato ex lege 68/99, percorsi di orientamento individualizzato, incrocio domanda – offerta di lavoro.

Faciliterà la collaborazione con l’Amministrazione ospitante su determinati progetti e target di utenti, dai giovani NEET, alle donne vittime di violenza, a utenti con necessità di presa in carico integrata con i servizi sociali territoriali.

Come gli altri 19 sportelli territoriali aperti negli ultimi mesi, anche il punto decentrato di Donoratico nasce nell’ambito della strategia di rafforzamento della rete dei servizi realizzata grazie a GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, il programma di riforma delle politiche attive del lavoro finanziato dal PNRR e al nuovo Patto per il lavoro in Toscana.

Coadiuverà il Centro per l’impiego di Rosignano, che serve i residenti del Comune di Castagneto ed è, assieme e a quelli di Livorno, Piombino e Portoferraio, uno dei quattro CPI presenti nella provincia livornese.

Ha affermato in occasione dell’evento di stamani il Presidente Eugenio Giani:

Con il rafforzamento territoriale della rete degli sportelli di ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, nella provincia di Livorno i cittadini e le imprese avranno la possibilità di usufruire di un servizio di prossimità per le politiche attive del lavoro.

Ha osservato nel corso dell’inaugurazione l’Assessore Nardini:

Prosegue l’impegno per potenziare la rete regionale dei centri per l’impiego. Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese.

Questo impegno deve essere ancora maggiore in un’area di crisi complessa come quella di Livorno. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso al nuovo Programma di riforma delle politiche attive del lavoro GOL, finanziato con il PNRR al Nuovo Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l’occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro. Voglio ringraziare il Sindaco di Castagneto per essersi prontamente attivata rendendo possibile questa nuova apertura.