Aperte selezioni II ed. Premio Teatro Biondo per nuova drammaturgia U40

Una giuria di esperti selezionerà un’opera inedita che il Teatro Biondo di Palermo metterà in scena la prossima stagione

Mentre sta per partire la produzione dell’opera vincitrice della scorsa edizione, il Teatro Biondo di Palermo apre le selezioni per partecipare all’edizione 2026 del ‘Premio Nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40’, con l’obiettivo di individuare, promuovere e valorizzare opere di drammaturgia contemporanea scritte da autrici e autori italiani con un’età inferiore ai 40 anni.

Le autrici e gli autori hanno tempo fino al 26 aprile per presentare le loro opere, purché si tratti di testi inediti, non ancora rappresentati in pubblico, scritti in lingua italiana o in uno dei dialetti nazionali.

Ogni candidato può proporre una sola opera, che nell’ipotesi di messa in scena abbia una durata massima di circa un’ora e che preveda un massimo di quattro personaggi.

Non sono ammessi adattamenti, revisioni o riscritture di testi preesistenti.

Gli autori e le autrici possono inviare la propria candidatura e le opere all’indirizzo e-mail nuovadrammaturgia@teatrobiondo.it entro il 26 aprile 2026, allegando i documenti previsti nel bando.

Le opere saranno esaminate da una giuria designata dalla Direzione del Teatro Biondo e composta da esperti di teatro.

La giuria selezionerà cinque opere finaliste, che saranno presentate nel corso di letture sceniche.

Dopo un’ulteriore selezione sarà proclamata l’opera vincitrice del ‘Premio Nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40’ edizione 2026, che il Biondo si impegna a rappresentare nell’ambito delle proprie attività di spettacolo.

Tutte le informazioni e l’avviso integrale del Premio sul sito www.teatrobiondo.it.

