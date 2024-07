Aperte le iscrizioni alla Festa dello Sport di Lido di Camaiore (LU)

La manifestazione è in programma il 21 e 22 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il grande numero di presenze della scorsa edizione torna ad animare Lido di Camaiore (LU) la Festa dello Sport & Fitness, Fiera dello sport, del wellness e delle attività fisiche, che si conferma uno degli eventi con maggior interesse del territorio.

Sabato 21 e domenica 22 settembre i 2 km del Lungomare, le tre aree village, novità di quest’anno, e due spiagge diventeranno il teatro di una due giorni dedicata allo sport e al benessere.

La manifestazione è organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, è patrocinata dal CONI, sezione di Lucca, e dal Comune di Camaiore e anche quest’anno è stata inserita nel calendario nazionale dello Sport City Day e della settimana Be Active, settimana europea dello sport, iniziativa coordinata dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tante le attività previste in un calendario ricco di iniziative con oltre 100 stand, 50 realtà sportive, tornei, talk show e dibattiti, senza dimenticare i più piccoli che godranno di spazi e animazioni dedicate.

Carlo Alberto Carrai, Presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, dichiara:

Lo sport, il benessere e lo stile di vita sono argomenti sempre più attuali. La Versilia da sempre si riconosce in queste radici e trova nelle molteplici associazioni del territorio opportunità importanti anche perché si trasformino in attrattore turistico. Grazie al CONI e il progetto Sport City Day, progetto che abbiamo sposato da subito, abbiamo trasformato un evento locale di presentazione delle associazioni sportive in un evento che porta a scoprire il territorio e le sue peculiarità sportive. Il motto di quest’anno è: ‘Un mondo vissuto da sportivi sarebbe un mondo migliore’.

Tra le associazioni presenti ci sarà la presentazione anche di attività para olimpiche e rivolte a persone fragili perché tutti dobbiamo avere l’opportunità di confrontarci sulle passioni e le predisposizioni.

Sono ufficialmente aperte le adesioni a tutte quelle attività che si occupano di movimento, di salute e di benessere, a quelle associazioni sportive, palestre, negozi di abbigliamento e attrezzatura sportiva, ma anche realtà che hanno un occhio di riguardo verso le sportive e gli sportivi come alimentazione, cosmesi e prodotti naturali.

I tanti stand sul lungomare offriranno la possibilità al pubblico non solo di far conoscere le singole proposte, ma di dare la possibilità concreta al pubblico di poterle provare in prima persona.

Mentre sul palco nelle due giornate spettacoli, tavole rotonde e molto altro ancora…

Per informazioni e adesioni:

https://www.inversilia.com/sport-fitness/

Tel. 333/2727145