Aperte le iscrizioni al Samara Festival 2024

La III edizione è in programma a Trasacco (AQ) il 6, 7 e 8 settembre

Il Samara Festival, evento nazionale dedicato alla musica e all’arte inedita, torna per la sua terza edizione, dal 6 all’8 settembre 2024. Promosso dal Comune di Trasacco (AQ), il festival offrirà tre giornate intense di musica, letteratura, spettacoli teatrali interattivi e gastronomia.

Una giuria di eccellenza

La manifestazione si distingue per la qualità della sua giuria, composta da figure di spicco nei campi della musica e della letteratura.

Tra i giurati confermati:

Cinzia Baccini, storica corista e figlia artistica di Franco Califano;

Lukas Cuman, ingegnere del suono di Vasco Rossi, Bebe Rexha, Ed Sheeran e Chance The Rapper;

Vincenzo Costantino, poeta e scrittore noto per le sue collaborazioni con Vinicio Capossela e Simone Cristicchi.

Modalità di Partecipazione e Selezione

La fase di preselezione si svolgerà interamente online, con la selezione di 20 artisti o band che accederanno alla semifinale live sul palco di piazza Matteotti a Trasacco.

Le iscrizioni, gratuite, sono aperte fino al 18 agosto 2024 e possono essere effettuate tramite il sito ufficiale del festival www.samarafestival.it.

Il vincitore del festival riceverà un premio in denaro di 500 euro e la possibilità di confrontarsi con i vari produttori discografici. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva regionale, Abruzzo – Molise, sul canale 15 del digitale terrestre e in diretta streaming.

Programma del Festival

6 settembre 2024

La giornata inaugurale sarà dedicata alla letteratura e alla pittura. A partire dalle ore 11:00, avrà inizio ‘Panchine d’Autore con Estemporanea di Pittura Letteraria’. Oltre ai pittori che creeranno le loro opere d’arte in loco, saranno presenti numerosi scrittori e diversi stand di case editrici disponibili per raccontare i propri manoscritti e firmare copie dei loro libri.

Per proporre il proprio manoscritto a ‘Panchine d’Autore’, contattare a mezzo SMS o WhatsApp il numero 3282319234 o all’indirizzo email info.samarafestival@gmail.com.

I pittori interessati a partecipare all’estemporanea di ‘Pittura Letteraria’ dovranno contattare a mezzo SMS o WhatsApp il numero 3454119261 o all’indirizzo email alescondello@gmail.com.

La giornata sarà altresì animata da varie esibizioni: Iris Majorette, spettacoli di magia, rappresentazioni teatrali e altro.

7 settembre 2024

Dalle ore 21:00, si terranno le semifinali delle 20 band selezionate, offrendo un’occasione unica per scoprire nuovi talenti emergenti.

8 settembre 2024

La serata conclusiva vedrà l’esibizione dei 10 finalisti con proclamazione vincitore e consegna premi.

I premi

Premio Samara – vincitore assoluto

Al miglior artista del SAMARA Festival 2024 sarà assegnato un premio in denaro di €500,00. Il brano inedito verrà inserito in altri festival nazionali al fine di garantire la visibilità e opportunità di crescita.

Targa Franco Califano

All’artista con il testo più intimo e vissuto sulla pelle.

Targa Franco Battiato

Per premiare l’artista più distaccato ed artisticamente disinteressato alle dinamiche commerciali dell’attuale industria discografica.

Targa Barba

In onore di Alberto Di Fabio, per premiare la composizione più ingegnosa in totale semplicità di mezzi.

Targa Transaquas

Targa assegnata dall’Amministrazione del Comune di Trasacco.

Iniziative culturali e Spettacoli

Il festival è accessibile e gratuito per tutti i tre giorni, garantendo a tutti la possibilità di partecipare e vivere appieno l’evento.

Durante le serate, saranno presenti Food Truck, birra e cocktail per soddisfare il palato di ogni visitatore.

Gli ideatori del Samara Festival sono Matteo Farge e Gianluca Occhiuzzi.

La direzione artistica di quest’anno è affidata allo showman Romano Claudio David, che presenterà l’evento insieme al Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Daniele Imperiale.

Gli organizzatori affermano:

Ringraziamo l’Amministrazione del Comune di Trasacco e il Sindaco Cesidio Lobene, che quest’anno ha fortemente voluto il Samara Festival sul proprio territorio Ringraziamo la Pro Loco, i giurati e tutti gli enti che hanno collaborato e collaboreranno per quest’evento dedicato all’arte nuova. Il Samara non è una competizione, ma un momento di comunicazione, attimi di connessione generale, dove l’ingrediente principale sono le persone, i libri i quadri e le canzoni.

Il Sindaco Lobene aggiunge: