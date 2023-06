Aperte le iscrizioni al contest musicale ‘Aquara Music Fest’

Scadenza invio candidature: 2 luglio 2023

Riceviamo e pubblichiamo.

Giunge alla quinta edizione l’evento musicale ‘Aquara Music Fest’ organizzato dall’Associazione Culturale ‘L’Alveare’ di Aquara (SA).

‘Aquara Music Fest’ è rivolto a gruppi emergenti provenienti da tutta Italia che propongono brani propri, sia editi che inediti, senza limiti nel genere musicale.

Sin dalla prima edizione, ‘Aquara Music Fest’ ha assunto una dimensione nazionale con la partecipazione di band/artisti provenienti da tutta Italia.

L’intera manifestazione è pensata come un grande contenitore musicale nel quale contest musicali, concerti e masterclass vengono sintetizzati in un unico evento.

Al centro della manifestazione, il contest musicale, dedicato alla contagiosa passione per la musica di avanguardia, mai banale, di scoperta e di ricerca del membro fondatore dell’associazione Fioravante Serraino.

Il bando è attualmente online ed è possibile scaricarlo ed avere tutte le informazioni necessarie al seguente indirizzo:

https://www.acalveare.it/contatti/aqmf/aqmf2023/

Le domande devono pervenire entro il 2 luglio 2023

Le scorse edizioni

I vincitori delle passate edizioni sono stati Aftersat a Pozzuoli (NA), Daniele De Gregori a Roma, La Stazione delle Frequenze a Benevento, Zaund a Salerno, Simone Ruggiero ad Anzio (RM), Alex Solo a Milano, Stona aNovi Ligure (AL) e Spina a Vallo di Diano (SA).

Alla pagina www.acalveare.it/contatti/aqmf è possibile rivivere le passate edizioni.

I premi e i giurati

Come per le precedenti edizioni, due sono i premi legati al contest.

Il primo, il Premio ‘Aquara Music Fest’, vede in giuria come Presidente il chitarrista piemontese Fabrizio Barale, le cui collaborazioni sono tante e di primo livello: Pooh, Sade, Yo Yo Mundi e per tredici anni è stato il chitarrista di Ivano Fossati, fino al suo ritiro nel 2012.

Dal 2012 a Cuneo, sua città natia, apre il suo studio di produzione musicale ed inizia ad insegnare elettroacustica presso il Conservatorio G. Ghedini.

Il Premio della Critica’Fioravante Serraino’, invece, è presieduto dal poeta sardo Roberto Collari, le cui opere sono riportate in oltre trentacinque edizioni quali antologie e volumi accademici internazionali tra cui l’Antologia della XII edizione del premio internazionale ‘Il Federiciano’, l’Antologia della I edizione del premio internazionale di poesia ‘Premio Dante Alighieri 2021’, il volume ‘Pagine di Arte e Poesia Contemporanea 2020’.

Vincitore di quasi cento premi riconosciuti a livello internazionale tra cui ‘Ambasciatore per la Pace’ della Writer’s Union International e dalla World Peace Federation, titolo di Alfiere dell’Arte e della Poesia da parte dell’Accademia Internazionale di cultura dei Bronzi e Titolo di socio da parte dell’associazione ‘Luce dell’Arte’.

Per maggiori informazioni sui presidenti e le giurie visita:

www.acalveare.it/contatti/aqmf/aqmf2023/giurie2023

La finale live con alla presenza delle giurie è fissata per il 23 agosto ad Aquara (SA), in piazza Vittorio Veneto.

La masterclass

Il 24 agosto alle ore 9:00 si svolgerà una masterclass dal titolo ‘Costruire una canzone: dal provino al master’, tenuta dal M° Fabrizio Barale presso il Centro Sociale e Culturale ‘Fioravante Serraino’ in via XXV aprile 1, Aquara (SA).

Tutti i concorrenti finalisti potranno seguire la masterclass gratuitamente.

Contest