Aperte le candidature per Agricooltour festival 2024

Bando per artisti e strutture

Riceviamo e pubblichiamo.

Carlo Giovanni Mercadante Editore, da adesso inteso come organizzatore, apre le candidature ad artisti e strutture ospitanti per l’edizione #2024 di Agricooltour, festival itinerante che porta la musica di qualità nei luoghi di produttività rurale e di bellezza paesaggistica normalmente non battuti da eventi artistici.

L’intenzione di Agricooltour festival è quella di dare voce a cantautori e cantautrici con un repertorio inedito e di aiutarli a realizzare un tour, portando il loro spettacolo in tutta Italia.

Allo stesso tempo si vuole che le date di questo festival si svolgano in ambienti genuini, legati ai sapori e alla bellezza del nostro Paese.

L’organizzatore ricerca, quindi, nuovi artisti meritevoli, che abbiano, come si diceva, un proprio repertorio personale e originale, per i quali organizzare e promuovere un tour nazionale in tutte le strutture che hanno aderito, o aderiranno, al progetto.

All’artista scelto viene offerto un tour di almeno 10 date al quale viene preparato anche mediante corsi organizzati in collaborazione con la cooperativa Esibirsi su diritti d’autore e previdenza.

Il tour sarà comprensivo di tutte le spese – vitto, alloggio, previdenza, pagamento della SIAE, rimborso spese, cachet – e l’artista lavorerà con una posizione regolarmente contrattualizzata per tutta la durata dei giorni di esibizione live.

L’organizzatore offrirà, inoltre, i servizi solitamente appannaggio del circuito mainstream: logistica, assistenza, comunicazione, online e offline, e promozione, verranno assicurate dallo staff dell’organizzatore, che seguirà passo dopo passo ogni tappa del tour.

Il bando è suddiviso in due sezioni: le candidature per la sezione ‘artisti’ scadono l’11 maggio 2024, mentre le candidature per la sezione ‘strutture’ scadono il 31 maggio 2024.

Le candidature ‘artisti’ verranno esaminate da una commissione interna, e alcuni consulenti esterni scelti dall’organizzatore, e sarà data risposta a ogni partecipante, anche se negativa.

Potrebbe essere richiesto, ad alcuni artisti ritenuti candidabili, di esibirsi in fase di selezione, durante il periodo di validità del bando. Il bando è attivo dal 23 gennaio 2024.

La sottomissione delle candidature e la valutazione per gli artisti sono completamente gratuite.

Candidatura come artista

L’artista interessato deve compilare integralmente il form presente all’indirizzo elettronico:

https://isolatobialabel.com/agricooltour/form-agricooltour-artisti/

La compilazione del form non è vincolante e non comporta obblighi per l’artista qualora non dovesse superare le selezioni, ma è l’unica modalità per candidarsi.

All’artista è comunque richiesto, pena l’esclusione, di:

1. Avere le opere regolarmente depositate in SIAE o altra società di gestione collettiva a base associativa. Non sono invece ammesse nel repertorio proposto opere depositate in società di gestione collettiva private, quali ad esempio Soundreef;

2. Essere in possesso di un repertorio musicale originale di circa 90 minuti in esecuzione live, in lingua italiana o dialetto. Sono consentite al massimo

3 cover, circa 15 minuti. Tutti i brani eseguiti devono rispettare i requisiti già elencati al punto 1;

3. Il repertorio proposto dev’essere per almeno l’80% libero da edizioni e vincoli con altre etichette e/o servizi discografici. Inoltre, avendo il festival come fine la possibilità di continuare la collaborazione dell’artista scelto con Mercadante Editore anche dopo il termine di Agricooltour, lo stesso deve essere libero da contratti editoriali;

4. Essere in grado di realizzare il proprio concerto suonando da solo/a con al massimo un altro musicista, due persone in totale. Tassativamente non di più;

5. Essere disponibile a viaggiare in tutta Italia e realizzare dalle 10 alle 15 date con impegno contrattuale nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre;

6. Alla compilazione del form va allegato un video, link da YouTube o Vimeo, di presentazione appositamente ideato per Agricooltour, con una canzone a scelta. Si prega quindi di realizzare il video con lo stesso set che verrà poi portato live.

Compilazioni incomplete non saranno prese in considerazione.

Candidatura come struttura

Sono aperte le candidature anche per chi volesse ospitare una data di Agricooltour festival.

Possono richiedere di partecipare le seguenti tipologie di strutture:

agriturismi, masserie, aziende agricole e vinicole, siti archeologici, ecc., in sintesi luoghi che abbiano una dimensione agreste, ma con la voglia di ‘trasformarsi’ in una piccola arena da concerto.

Anche le strutture riceveranno i servizi di logistica, assistenza, comunicazione, online e offline, e promozione da parte dello staff interno dell’organizzatore.

Per candidarsi la struttura interessata deve compilare integralmente il form presente all’indirizzo elettronico: https://isolatobialabel.com/agricooltour/agricooltour-form-1/

La compilazione del form non è vincolante, e non comporta obblighi per la struttura fino a quando non viene selezionata e invitata a sottoscrivere il relativo accordo, tuttavia è la modalità prioritaria per essere contattati e ricevere ulteriori dettagli.

Per ulteriori informazioni:

Sito web: https://isolatobialabel.com/agricooltour/

Mail: agricooltour@isolatobialabel.com

Tel: 351-8786889