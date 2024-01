Aperte le call Laboratorio di Teatro d’Atmosfera

I laboratori sono organizzati da Tuttoteatro.com nell’ambito della prima edizione del festival ‘Entrature > Sonore’ in arrivo ad aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Nell’ambito della prima edizione di ‘Entrature > Sonore’, festival che intende mettere in relazione diversi generi di spettacolo dal vivo, in programma ad aprile, Tuttoteatro.com presenta due laboratori che si basano proprio sul criterio di fusione delle arti:

Laboratorio di Teatro d’Atmosfera condotto da Enoch Marrella e Monica Raponi con la partecipazione di Camilla Petrocelli e il Laboratorio di Djset condotto dal Dj Paolo Zerla Zerletti.

Laboratorio di Teatro d’Atmosfera condotto da Enoch Marrella e Monica Raponi con la partecipazione di Camilla Petrocelli.

Il Teatro d’Atmosfera è una forma di teatro site-specific, costruito sulla location e sui contesti in cui viene proposto. Attraverso l’utilizzo di costumi e oggetti particolari, attrici e attori sviluppano temi e gag che andranno a creare l’atmosfera e l’ambientazione di un evento da animare.

Questo tipo di intrattenimento si rivolge generalmente al mondo del clubbing, locali al chiuso o all’aperto, ristoranti, feste aziendali o private, hotel, grandi eventi e manifestazioni sportive.

In occasione del festival ‘Entrature > Sonore’ viene proposto il primo laboratorio di Teatro d’Atmosfera, con l’obiettivo di offrire ad attrici e attori un’esperienza che potrà condurli verso opportunità lavorative con un genere di esibizioni visibilmente in espansione.

Ai performer sempre più spesso è richiesta ‘animazione’ di alto livello, che implichi un background adatto a intrattenere diverse tipologie di pubblico.

Il laboratorio si rivolge ad attrici, attori e performer, che abbiano una spiccata propensione al contatto con le persone.

Durante i primi incontri di formazione i partecipanti verranno introdotti al mondo del costume e al rapporto con gli oggetti di scena, attraverso alcuni esercizi di improvvisazione.

La conduzione sarà affidata alla costumista Monica Raponi, affiancata in un secondo momento da Enoch Marrella, per dirigere il gruppo verso la creazione di uno o più temi originali, in relazione agli spettacoli in programma al festival. L’esito del lavoro d’ensemble sarà ospitato nel corso di due serate musicali di ‘Entrature > Sonore’.

Il laboratorio si terrà a partire dal 9 marzo per 5 appuntamenti, 9, 16, 23, marzo, 6 – 13 aprile ore 15:30 – 18:00, presso l’Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea, via Giovanni da Procida 10, Roma.

È possibile inscriversi entro il 2 marzo su www.tuttoteatro.com.

‘Laboratorio di Djset’

condotto da Dj Paolo Zerla Zerletti

Si articolerà in lezioni teorico – pratiche condotte da Paolo Zerla e volte ad accrescere la conoscenza del dj setting. L’obiettivo è rendere gli allievi autonomi nell’ascolto, selezione, programmazione di musica e nella creazione di una performance di Djset da presentare all’interno delle serate – evento.

I partecipanti si avvicineranno all’uso dei mezzi e delle tecnologie del settore e saranno guidati nella conoscenza, selezione e sperimentazione musicale, con una particolare attenzione alla scelta dei brani da proporre nelle esibizioni/spettacolo dal vivo.

Il Djset diventa occasione di ascolto della musica come messaggio e non solo come intrattenimento e base per ballare tra un drink e l’altro. Si valorizza la cultura musicale che il Djset può offrire ai giovani, sollecitandoli a esprimersi nel processo di ideazione e realizzazione di una serata: curatori insieme ad altri partecipanti della selezione musicale, degli effetti, della qualità tecnica e del mixaggio.

Una maggiore consapevolezza è il presupposto per accrescere la conoscenza e l’apertura culturale verso nuove letture e fruizioni della musica.

I ragazzi avranno modo di sperimentare, attraverso software e hardware, e di creare una performance di Djset da realizzare nelle serate in programma nel festival ‘Entrature > Sonore’, che saranno occasione per renderli protagonisti nell’esibizione delle competenze acquisite.

Il laboratorio si terrà a partire dal 9 marzo per 5 appuntamenti, 9, 16, 23, marzo, 6 – 13 aprile ore 15:30 – 18:00, presso l’Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea, via Giovanni da Procida 10, Roma.

È possibile inscriversi entro il 2 marzo www.tuttoteatro.com.