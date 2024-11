Aperta mostra ‘Esplorazioni’, realizzata da fumettiste di Lucca Comics

I diritti e le conquiste delle donne diventano fumetto d’autore con Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram

Tre donne, tre fumettiste attraverso le loro opere, raccontano le lotte e le conquiste di libertà, rispetto e ogni forma di parità di genere.

È stata inaugurata alla presenza del Presidente Giani la mostra ‘Esplorazioni’, realizzata dalla Regione Toscana e curata dal festival Lucca Comics & Games.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione ormai consolidata tra Regione Toscana e Lucca Comics & Games ed è inserita nel festival La Toscana delle donne.

Nel percorso espositivo il tema della parità di genere è stato affrontato come un insieme di ‘Esplorazioni’, che dà il titolo alla mostra, curata da Barbara Gozzi e Annalisa Quilici, attraverso opere che mostrano storie, volti, pose e parole: un viaggio tra passato e presente, verso un futuro costellato di altri nuovi traguardi.

Il Presidente Giani ha detto:

Siamo orgogliosi di ospitare le opere di tre fumettiste di livello internazionale che, come si vede dai loro lavori qui esposti, sono molto impegnate sul fronte dei diritti e nell’affermazione del ruolo della donna nella società. Questa mostra costituisce un importante collegamento tra Lucca Comics & Games, che è una rassegna di rilevanza internazionale che favorisce l’attrattività culturale della Toscana, e i valori della parità di genere che la Regione porta avanti. L’inserimento di questa mostra nella rassegna de La Toscana delle donne che è in svolgimento con più di 50 eventi offre una qualità e uno spessore forte proprio dal punto di vista valoriale.

La Capo di Gabinetto e ideatrice de La Toscana delle Donne Cristina Manetti ha detto:

I viaggi sono sempre esplorazioni. Sono ricerca e osservazione. La mostra ‘Esplorazioni’, curata dal festival Lucca Comics & Games nell’ambito de La Toscana delle donne, che quest’anno ha come tema proprio ‘Il Viaggio’, espone le opere di Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram. E, grazie a loro, saliamo a bordo di immagini che ci portano a riflettere su temi e questioni che ci stanno a cuore, interpretate da tre artiste che comunicheranno il loro punto di vista, le loro idee, i loro colori: un altro contributo perché cresca La Toscana delle donne.

Emanuele Vietina, Direttore del festival, spiega:

Lucca Comics & Games conosce bene la forza e le potenzialità del racconto per immagini, per questo abbiamo invitato tre artiste a dar vita a questo percorso espositivo, per farci accompagnare dal loro sguardo nelle lotte di libertà e nel viaggio verso ogni forma di parità.

Protagoniste dell’esposizione tre artiste: Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram (Margherita Tramutoli), con una galleria di 21 opere stampate, figlie di precedenti progetti.

Ad arricchire il percorso espositivo tre opere inedite, realizzate in diretta dalle tre artiste, nel corso della serata di presentazione de La Toscana delle donne dello scorso 16 novembre.

Al termine della mostra, le tre creazioni originali saranno battute all’asta, tramite la piattaforma CataWiki in occasione di Lucca Collezionando, 22 – 23 marzo, e il ricavato sarà destinato a sostenere progetti di aiuto alle donne, in particolare le atlete della Nazionale Afgana femminile di ciclismo.

La mostra ‘Esplorazioni’ resta aperta, con ingresso gratuito dal lunedì al venerdì con orario 10:00/12:30 e 14:00/16:30, il sabato con orario 10:00/12:30.

Le autrici

Alice Milani

Alice Milani (Pisa, 1986) ha studiato pittura e incisione a Torino e a Bruxelles. Nel 2009 inizia a fare fumetti e autoproduzioni con il collettivo La Trama. Ha pubblicato per BeccoGiallo le biografie a fumetti: ‘Wisława Szymborska, si dà il caso che io sia qui’, 2015, e ‘Marie Curie’, 2017, tradotto in Spagna, Francia, Corea, Cina e negli Stati Uniti, e ha realizzato a quattro mani con Silvia Rocchi il volume ‘Tumulto’, Eris, 2016. Nel 2019 Feltrinelli pubblica il suo ‘Università e pecore. Vita di don Lorenzo Milani’.

Il suo ultimo fumetto la biografia di una poco conosciuta matematica russa dell’800 dalla vita molto avventurosa: ‘Sofia Kovalevskaja, vita e rivoluzioni di una matematica geniale’. Sue storie brevi sono uscite per Linus, Artribune, La Revue Dessinée Italia, ERCcomics e Feltrinelli.

In occasione della presentazione di ‘Esplorazioni’, Alice Milani ha detto:

Ho raccontato storie di donne lontane nel tempo che però hanno molto da dire a noi donne di oggi. Amo raccontare momenti tipicamente femminili, difficilmente raccontabili dagli uomini, come le 8 pagine dedicate alla scena di parto nella biografia di Sofia Kovalevskaja

La Tram

La Tram (Potenza, 1984) si laurea in Relazioni Internazionali e inizia a lavorare come cooperante per poi declinare nel fumetto e nell’illustrazione il suo interesse per i temi sociali. Tra i suoi lavori ‘Bandierine – Tutta una storia di Resistenze’, Barta Edizioni, ‘Post Pink – Antologia di fumetto femminista’, ‘La prima bomba’, Feltrinelli Comics.

Collabora con Linus, La Revue Dessinèe Italia, DeA, Jacobin, l’Espresso, Corriere della Sera, Sonzogno, Salani. Il suo ultimo lavoro, ‘Finché l’ultimo canta ancora’, scritto da Francesca Torre, per EMERGENCY, fa seguito al viaggio in Afghanistan nel 2023 per raccontare l’accesso alle cure delle donne dopo il ritorno dei talebani al governo. È tra le fondatrici del collettivo Moleste per la parità di genere nel mondo del fumetto.

In occasione della presentazione della mostra in Regione Toscana ha detto:

Mi piace lavorare su binari diversi, raccontare realtà che operano nel presente ma anche sulle storie e le tradizioni. Sono onorata ed emozionata di essere qui oggi.

Rita Petruccioli

Rita Petruccioli (Roma, 1982) collabora con le maggiori case editrici in Italia e all’estero e con riviste come nternazionale Kids e La Revue Dessinée talia. ‘Ti chiamo domani’ il suo graphic novel d’esordio come autrice unica, edito da Bao Publishing nel 2019. Per Internazionale Kids ha disegnato la serie a fumetti ‘Case Rosse’ scritta da Susanna Mattiangeli, Castoro Editore.

Con Lorenzo Ghetti autrice di ‘Sa Vince Tutto‘, a cui segue ‘Sa vince ancora’, entrambi Rulez. Ha pubblicato la serie di ‘Matita Hb’ scritta da Susanna Mattiangeli, Il Castoro editore, ‘Christine e la città delle dame’ scritto da Silvia Ballestra, Laterza, e ha preso parte all’antologia ‘Storie della buonanotte per bambine ribelli’, Timbuktu.

Nel 2021 ha esposto alla Biennale di Venezia, con l’installazione ‘Sisterhood in the Neighborhood. Detoxing Public Space From Patriarchy’. Si è occupata di progettazione culturale e curatela per la Casa delle donne Lucha y Siesta.

Nel corso della presentazione della mostra ‘Esplorazioni’, Rita Petruccioli ha commentato:

Stimo tantissimo Margherita e Alice, dal punto di vista artistico, umano e politico. Il fumetto ha potenzialità di raccontare il presente, di suggerire nuovi immaginari, potenti, visioni al femminile, anche inserite in un contesto pop.

La curatela della mostra è affidata a Barbara Gozzi e Annalisa Quilici, che per Lucca Comics & Games, hanno curato mostre, organizzato eventi e hanno partecipato alla programmazione culturale, oltre a seguire i rapporti con gli editori e gli autori e le autrici di fumetto.

Lucca Comics & Games è il festival che si svolge da quasi 60 anni all’insegna della cultura partecipata, per celebrare e condividere passioni e interessi legati ai mondi del fumetto, del gioco, del videogioco, delle serie TV, della narrativa fantasy.