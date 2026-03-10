Aperta Casa di comunità di Ponsacco (PI), investiti 4 mln di fondi PNRR

L’inaugurazione ufficiale alla presenza di Giani

Taglio del nastro alla casa di comunità di Ponsacco, in provincia di Pisa. La struttura è già aperta da qualche giorno, dal 5 marzo, ma l’inaugurazione ufficiale si è svolta stamani.

Con il Presidente della Toscana Eugenio Giani sono intervenuti la Direttrice generale dell’ASL Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani e il Sindaco Gabriele Gasperini. Presenti anche i Consiglieri regionali Antonio Mazzeo, Federico Eligi, Irene Galletti, Matteo Trapani e Massimiliano Ghimenti, assieme all’Assessore Alessandra Nardini.

Le Case di comunità, assieme alle Centrali operative territoriali e agli Ospedali di comunità, sono il fulcro della nuova assistenza sanitaria sul territorio.

Giani evidenzia:

Una rivoluzione pensata per avvicinare cure e servizi nei luoghi dove le persone abitano, in modo diffuso: un’evoluzione delle case delle salute, che sono state il modello di partenza anche per la riforma nazionale.

La Casa di comunità di Ponsacco – una struttura cosiddetta spoke, ovvero il raggio di una ruota collegata ad una Casa di comunità di riferimento – è la prima ad essere inaugurata in provincia di Pisa. Sarà aperta sei giorni su sette, per dodici ore al giorno.

Spiega Giani:

Con i fondi PNRRne inaugureremo almeno settanta in tutta la Toscana.

Un’altra ottantina saranno realizzate con finanziamenti di altro tipo.

Cosa cambia per il cittadino?

Giani sottolinea:

La Casa di comunità diventa il luogo dove si riuniscono anzitutto gli ambulatori dei medici di famiglia. Se non trovo il mio ci sarà sempre qualcuno, associato, che lo sostituisce.

Cinque giorni a settimana per dodici ore al giorno. Nelle case di comunità c’è anche il medico di continuità assistenziale, quello che un tempo si chiamava guardia medica.

C’è il PUA, il punto unico di accesso che non è solo una sigla ma uno sportello a cui i cittadini possono rivolgersi per qualsiasi esigenza sanitaria o sociale.

Ci sono ambulatori per esami diagnostici di primo livello e servizi di telemedicina, in modo da avere un referto immediato su un’analisi o un consulto anche se il medico o l’esperto non è fisicamente presente ma collegato da remoto.

Giani prosegue:

La Casa di comunità crea sinergie e consente di modellare servizi e attrezzature sulle esigenze specifiche del territorio.

Tutto questo sarà presente anche nella Casa di comunità di Ponsacco, la cui inaugurazione ha permesso pure di riunire in un unico luogo ambulatori ed uffici prima sparsi sul territorio.

Giani conclude:

Nel momento in cui realizziamo questa rete di case di comunità per la presenza dei medici di famiglia in strutture pubbliche sarà anche più facile investire in diagnostica ed attrezzature tecnologicamente avanzate.

La nuova casa di comunità sorge in via caduti di Nassiriya, accanto al vecchio distretto sanitario dismesso che si trovava in via Rospicciano. Un cantiere dalla lunga gestazione, che grazie ai fondi PNRR ha visto la sua conclusione: tre piani, in origine destinati ad ospitare una RSA, 4 milioni di investimento, 2800 metri quadri di superficie totale.

Gli ambulatori dei medici di famiglia e degli specialisti sorgono al piano terra, assieme alla continuità assistenziale,i pediatri di libera scelta, il CUP e gli uffici amministrativi, il centro prelievi, il servizio sociale e il consultorio.

Il Dipartimento di prevenzione della zona distretto Valdera occupa invece il secondo e terzo piano, assieme alla medicina del lavoro, la medicina dello sport, l’igiene pubblica, la sanità veterinaria e la medicina legale. Non mancano l’infermiere di famiglia, presente o o reperibile per dodici ore al giorno per sei giorni la settimana, i servizi ambulatoriali per le patologie ad alta prevalenza e il sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale.

A Ponsacco, oltre alla possibilità di sottoporsi ad ecografie o monitorare l’attività elettrica del cuore con un holter, c’è anche un macchinario che consente di fare esami di laboratorio con risultati immediati, refertabili in caso di necessità e grazie alla stanza di telemedicina da esperti di ospedali o altre strutture.

Il Presidente Giani conclude: