‘ApeLyrical Experience’: il Gala Dinner dell’Epifania

L’evento che unisce arte, eleganza e tradizione è in programma il 5 gennaio al Gold Tower Lifestyle Hotel Terrazza Ramè di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Una serata all’insegna della magia delle festività natalizie vi aspetta presso l’esclusivo Al Gold Tower Lifestyle Hotel Terrazza Ramè di Napoli con l’evento ‘ApeLyrical Experience’, un’esperienza unica che celebra l’Epifania con musica lirica, danze storiche e intrattenimento raffinato.

Un programma straordinario

L’evento si aprirà il 5 gennaio alle ore 19:00 con un elegante aperitivo di benvenuto, accompagnato dal DJ SET di Niky Pacelli, per accogliere gli ospiti in un’atmosfera sofisticata e rilassante.

La serata proseguirà alle 20:30 con una suggestiva cena spettacolo lirico, impreziosita dalle eccezionali performance del Soprano Olga De Maio e dei Tenori Luca e Lucio Lupoli, figure di spicco nel panorama musicale lirico.

Per un’immersione nel fascino del passato, il gruppo culturale ‘Danzando nel Tempo’ guiderà gli ospiti in un’esibizione di danze d’epoca, regalando un viaggio nel tempo e un’esperienza davvero indimenticabile.

Non mancherà un momento di divertimento con l’estrazione della Befana, che offrirà la possibilità di vincere ricchi premi.

Un’organizzazione d’eccellenza

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, da anni impegnata nella promozione della cultura e delle tradizioni partenopee, in collaborazione con Bruno Bonfiglio.

Un’occasione imperdibile

‘ApeLyrical Experience’ rappresenta un’opportunità unica per vivere la magia dell’Epifania in un’atmosfera elegante e raffinata, salutando le festività con stile e cultura.

Info e prenotazioni:

Per ulteriori informazioni sull’evento e per prenotare il proprio posto, contattare:

Associazione Culturale Noi per Napoli 339-4545044

Bruno Bonfiglio P.R. 339-7848888

Gold Tower Lifestyle Hotel. 081-19966381

Biglietteria online online https://www.etes.it/sale/event/85586/ape%20lyrical%20experience?idProdotto=85586

Non perdetevi questa serata speciale: vi aspettiamo per un viaggio tra arte, storia e tradizione!