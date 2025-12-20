AOU Caserta: Natale in pediatria con la Fanfara Briga bersaglieri

Musica, doni e sorrisi ai piccoli pazienti dell’Azienda Ospedaliera

Riceviamo e pubblichiamo.

Una mattina di emozioni, vicinanza e grande umanità quello vissuta oggi all’Azienda Ospedaliera a Rilevanza nazionale, AORN, Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove Associazioni e la Fanfara dell’8° Reggimento bersaglieri sono intervenute per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico, in occasione delle prossime festività natalizie.

L’iniziativa, pensata ed organizzata dal professore Felice Nunziata, Direttore del Dipartimento della salute della donna e del bambino della struttura, ha offerto un momento di serenità ai bambini e alle loro famiglie, portando le note ricche di emozioni, magia e calore, tipiche delle musiche natalizie, eseguite con la tipica energia dei bersaglieri, trasformando la quotidianità ospedaliera in un momento di festa e condivisione.

La musica della Fanfara dell’8° Reggimento bersaglieri, ha regalato attimi di gioia e leggerezza, suscitando sorrisi e commozione tra i presenti, un gesto concreto di vicinanza da parte dell’Esercito verso chi affronta percorsi di cura delicati e impegnativi.

Particolarmente emozionanti sono stati il momento della consegna dei doni da parte di ASD Esercito Garibaldi per tramite della Brigata bersaglieri ‘Garibaldi’, Inner Wheel Club Caserta Luigi Vanvitelli e Fiat 500 club Italia.

La visita da parte dei SuperEroiAcrobatici ODV ETS, un’organizzazione impegnata a portare momenti di gioia e leggerezza ai piccoli negli ospedali pediatrici italiani, che sono scesi dal tetto dell’Ospedale, sorprendendo i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Tra i presenti anche il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Dottore Giovanni Galano, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Dottore Gennaro Volpe, il Tenente Colonnello Domenico Di Palo, in rappresentanza della Brigata bersaglieri ‘Garibaldi’, la Dottoressa Anna Marras, fondatrice dell’Associazione SuperEroiAcrobatici ODV ETS che, nei panni di Capitan Marvel, racconta così lo spirito dell’iniziativa:

Il nostro obiettivo più grande è portare un momento di gioia autentica ai bambini e alle loro famiglie. Anche solo per pochi istanti, vogliamo che si sentano forti, speciali, come i loro supereroi preferiti. La malattia è una sfida dura, ma noi siamo qui per ricordare loro che dentro ognuno c’è una forza incredibile. E che non sono soli. Ogni sorriso, ogni sguardo dalla finestra, ogni abbraccio è un messaggio chiaro: sei un supereroe, e i supereroi non mollano mai!

I Soci del FIAT 500 Club Italia Coordinamento di Caserta hanno aggiunto:

Cari bambini, speriamo che i doni ricevuti possano portare un po’ di luce e felicità nei vostri giorni. Siete tutti speciali e meritevoli di essere felici! Grazie per la vostra forza e il vostro sorriso! Siete un’ispirazione per tutti noi! Un grande abbraccio e auguri di pronta guarigione!

L’Azienda Ospedaliera di Caserta esprime profonda gratitudine a tutto il personale coinvolto, sottolineando come iniziative di questo tipo rafforzino il legame tra istituzioni e territorio, contribuendo al benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.