AORN CE: trattamento innovativo pazienti con ipertensione resistente

Si chiama denervazione renale la procedura innovativa praticata, nell’Azienda Ospedaliera ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta, sui pazienti con ipertensione resistente, pazienti la cui pressione arteriosa resta alta nonostante l’assunzione di farmaci anti-ipertensivi.

Il trattamento, introdotto dall’Unità operativa di Cardiologia a direzione universitaria, è mininvasivo e bersaglia i nervi localizzati intorno alle arterie renali che possono diventare iperattivi e causare l’ipertensione.

Dopo la sedazione del paziente, il medico pratica una piccola puntura, di solito nell’inguine, e inserisce, nell’arteria che porta al rene, un catetere a radiofrequenza di appena 2 mm finalizzato a ridurre l’attività dei nervi collegati al rene.

Il prof. Paolo Calabrò, Direttore del Dipartimento Cardiovascolare e dell’Unità operativa di Cardiologia a direzione universitaria dell’AORN di Caserta, spiega:

In questi casi disponiamo oggi di un’opzione terapeutica innovativa, la denervazione renale, capace di controllare al meglio questo importante fattore di rischio.

L’intervento è sicuro ed efficace. Per molti pazienti affetti da ipertensione arteriosa i farmaci e/o il cambiamento dello stile di vita possono non essere sufficienti a ridurre la pressione sanguigna.

I pazienti con ipertensione resistente trattati con la nuova procedura nell’Azienda Ospedaliera di Caserta sono stati al momento cinque, tutti con esito positivo.

Il prof. Calabrò evidenzia:

Si stima che siano circa 10 milioni in Italia gli adulti tra i 30 e i 79 anni affetti da ipertensione, un problema molto diffuso.

Nei soggetti in politerapia e in quelli ad elevato rischio cardiovascolare la riduzione della pressione sanguigna è fondamentale, perché contribuisce a prevenire complicanze secondarie come l’infarto del miocardio, l’ictus cerebrale, l’emorragia cerebrale.

Si consideri che una riduzione di 10 mmHg di pressione arteriosa sistolica determina una riduzione del rischio di infarto e ictus in una percentuale oscillante tra il 20 e il 30%.