AORN Caserta: al lavoro la nuova Direzione Strategica

Direzione Strategica AORN Caserta

Umanizzazione delle cure e potenziamento dei servizi

Riceviamo e pubblichiamo.

Centralità del paziente, umanizzazione delle cure, potenziamento dei servizi, benessere organizzativo.

Sono le principali direttrici programmatiche della nuova Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, che da oggi è al lavoro dopo essersi insediata
sabato scorso, 9 agosto.

Il Direttore generale, Gennaro Volpe, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n° 109 del 08/08/2025, ha tempestivamente individuato la squadra che lo affiancherà nei prossimi cinque anni, nominando il medico Vincenzo Giordano alla guida della Direzione sanitaria e l’avvocato Chiara Di Biase alla guida della Direzione amministrativa.

Il Direttore Generale dichiara:

Con entusiasmo, determinazione e costante sinergia potenzieremo i punti di forza dell’AORN casertana, proseguendo nel programma di ampliamento strutturale, crescita dell’offerta sanitaria, innovazione tecnologica.

Analizzeremo le criticità, cercando le soluzioni più adeguate a fronteggiarle e superarle.

Punteremo ad ampliare l’organico, procedendo con le assunzioni necessarie in linea con il piano di fabbisogno aziendale.

