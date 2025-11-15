AORN Caserta aderisce alla Giornata Mondiale della Prematurità

Appuntamento il 17 novembre presso l’Unità operativa di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche quest’anno, come da tradizione, l’Azienda Ospedaliera ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta aderirà alla Giornata Mondiale della Prematurità, che si svolgerà lunedì, 17 novembre, all’insegna del claim ‘Garantire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute‘.

L’appuntamento è alle ore 11:00 nell’Unità operativa di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale, TIN, al 4° piano dell’edificio N.

L’équipe medica e infermieristica, diretta dal dott. Italo Bernardo, incontrerà le mamme e i papà dei neonati pretermine, sia i piccoli attualmente ricoverati in TIN sia quelli dimessi dopo il ricovero, per condividere un abbraccio collettivo in due momenti.

Sarà celebrata una Santa Messa, che verrà officiata dai cappellani ospedalieri.

Seguirà un confronto colloquiale con i genitori, finalizzato a evidenziare che l’alleanza tra gli operatori sanitari e la famiglia è fondamentale nello sforzo di garantire ai bambini che nascono prematuri non soltanto la sopravvivenza, ma anche la migliore qualità di vita possibile.

Il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, Gennaro Volpe, sottolinea: