Anziani e digitale, a Napoli focus sulle sfide dell’innovazione

Appuntamento il 19 febbraio con il panel nella sede di Obù di Fondazione Terzoluogo a Napoli

Giovedì 19 febbraio, con inizio alle 10:30, nello spazio culturale Obù di Fondazione Terzoluogo, piazza Sant’Anna a Capuana, 21, a Napoli, è in programma il panel ‘Digitale e innovazione, la sfida dell’inclusione’, organizzato nell’ambito del progetto Nino, nato per supportare le fasce di popolazione meno alfabetizzata in ambito digitale, con particolare riferimento alla popolazione anziana.

Solo il 19,3% delle persone tra 65 e 74 anni ha questo tipo di competenza almeno di base e il 50% delle truffe ai danni di over 65 avviene attraverso canali online; di qui la necessità di combattere la disinformazione, prevenire le frodi e ridurre il digital gap per rendere le persone consapevoli, autonome e sicure nell’approccio alle nuove tecnologie: si stima del resto che nel 2050 gli over 65 raggiungeranno il 35,9% della popolazione.

Il progetto, ideato da Biblioteche Senza Frontiere Italia e selezionato nell’ambito della Impact Challenge ‘Tech for Social Good’, è realizzato con il supporto di Google.org in collaborazione con Seedble, Dataninja e DiTes, Link Campus University.

Dopo l’appuntamento a Roma, in occasione della Rome Future Week, l’iniziativa per la prima volta viene presentata a Napoli.

All’evento, sono stati invitati a partecipare anche gli anziani della comunità del borgo Sant’Antonio Abate.

Ad aprire i lavori il saluto di Lorenzo Scirocco, Responsabile sviluppo di comunità Spazio Obù – Fondazione Terzoluogo, seguiranno gli interventi di Annapaola Voto, Direttore IFEL Campania, di Eliseo Sciarretta, professore all’Università degli Studi Link e Accessibility Expert, Elvia Raia, Presidente Federcentri APS, Mariangela Contursi, Direttrice Generale Spici Srl e Membro dell’esecutivo di Fabbrica Italiana dell’Innovazione, e Umberto Cristadoro, Presidente CSV Napoli ETS. Modera il giornalista Pasquale Raicaldo.