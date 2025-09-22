Antonio Savino nuovo Vicesegretario Provinciale UGL Salute Caserta

Le congratulazioni di Laudisio e Giuliano

La UGL Salute Caserta annuncia con soddisfazione la nomina del Dottor Antonio Savino a Vicesegretario Provinciale.

Professionista di comprovata esperienza e punto di riferimento nel settore sanitario, Savino ha dedicato la sua carriera al miglioramento della qualità dei servizi, alla tutela dei lavoratori e alla promozione di percorsi di formazione e innovazione.

Savino, attualmente Coordinatore del Dipartimento Salute della Lega e figura di rilievo regionale, porta con sé competenza, sensibilità e un forte impegno per una sanità più efficiente e vicina ai cittadini.

La Segretaria Provinciale Marinella Laudisio ha dichiarato:

L’arrivo del Dott. Savino è un valore aggiunto per ‘UGL. La sua esperienza e il suo impegno verso i lavoratori della sanità saranno una risorsa preziosa per il nostro territorio e un segnale concreto di crescita per la nostra organizzazione.

Il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano ha aggiunto:

Siamo orgogliosi di accogliere un professionista del calibro del Dott. Savino, certi che saprà contribuire con competenza e passione allo sviluppo del nostro sindacato.

Il Segretario Regionale Gerardo Marino ha concluso:

Questa nomina conferma la volontà dell’UGL di valorizzare persone di comprovata professionalità e sensibilità verso il mondo del lavoro e della sanità.

Con la nomina del Dott. Antonio Savino, l’UGL rinnova il proprio impegno a sostegno dei lavoratori e per una sanità più equa ed efficiente