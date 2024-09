Antonio Franchini supervincitore Premio Letterario Elba – Brignetti 2024

La premiazione al Teatro Napoleonico dei Vigilanti Renato Cioni, a Portoferraio (LI)

Riceviamo e pubblichiamo.

È Antonio Franchini con ‘Il Fuoco che ti porti dentro’, Marsilio, ‘il supervincitore’ del Premio letterario internazionale Elba – Raffaello Brignetti 2024 che sabato 7 settembre ha visto la conclusione della 52a edizione nella splendida cornice del Teatro Napoleonico dei Vigilanti Renato Cioni, a Portoferraio (LI).

I finalisti che si sono contesi il titolo di ‘supervincitore’, accanto a Franchini, sono: Donatella Di Pietrantonio con il romanzo ‘L’età fragile’, Einaudi Alberto Riva con ‘Ultima estate a Roccamare’, Neri Pozza.

Le due giurie, quella letteraria e quella popolare, sommati i loro voti, hanno scelto l’opera che meglio rappresenta l’eccellenza letteraria contemporanea.

Ha condotto la serata in un teatro gremito da oltre 300 partecipanti tra personaggi del mondo della cultura e autorità, il giornalista Attilio Romita, che ha avuto al suo fianco la conduttrice televisiva e attrice Francesca Manzini.

Assegnato anche il premio alla carriera al Maestro Uto Ughi per il suo contributo alla cultura musicale e uno speciale a FS Sistemi Urbani, Gruppo FS Italiane, per il libro ‘Scali Milano. Costruire la trasformazione’, curato in collaborazione con PPAN, per il suo contributo alla rigenerazione urbana nella città di Milano.

Il Premio Letterario Internazionale Elba – Raffaello Brignetti si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, premiando l’eccellenza letteraria e promuovendo il dialogo tra autori, critici e lettori.

Riconoscendo e valorizzando opere letterarie di alto valore culturale e artistico, con particolare attenzione a lavori che si distinguono per originalità e profondità, oltre a rappresentare un momento di riflessione sulla cultura e la letteratura contemporanea, contribuendo a promuovere la lettura e la diffusione di opere di alta qualità.