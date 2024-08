Antonello Venditti a Mont’Alfonso sotto le stelle

L’artista si esibirà il 16 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Antonello Venditti aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del 40ennale del suo album capolavoro ‘Cuore’ e il grande progetto live ‘Notte prima degli esami 1984 – 2024 40th anniversary’ si arricchisce di un nuovo palco: il cantautore capitolino sarà in concerto venerdì 16 agosto, ore 21:15, alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (LU), nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Si recupera il concerto previsto per lo scorso 3 agosto e posticipato per motivi tecnico-organizzativi. Restano validi i biglietti che riportano questa data, ultimi posti disponibili su www.ticketone.it.

Seduto all’inseparabile pianoforte bianco, Venditti presenterà un concerto idealmente in tre atti: si parte con ‘Bomba o non bomba’, ‘Sotto il segno dei pesci’, ‘Sara’ e altri grandi successi.

La parte centrale sarà tutta nel segno di ‘Cuore’, con i brani eseguiti nello stesso ordine del disco, a partire dall’immensa ‘Notte prima degli esami’, seguita da ‘Mai nessun video mai’, ‘Qui’, ‘Non è la cocaina’, ‘Ci vorrebbe un amico’.

Gran finale, quindi, sulle note di ‘Dalla pelle al cuore’, ‘Amici mai’, ‘Alta marea’ e altre perle dal cassetto dei ricordi.

‘Cuore’ contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come ‘Notte prima degli esami’. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale.

‘Notte prima degli esami 1984 – 2024 40th anniversary’ è prodotto e organizzato da Friends and Partners.

I biglietti – da 40,25 euro a 85,10 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it, tel. 892.101, e nei punti Box Office Toscana, www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco, piazza delle Erbe, tel. 0583-641007. Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana sono disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it.

Parcheggi, navette, indicazioni

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso sono disponibili i parcheggi della Fortezza, P2 – parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso, e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnan, P1 – zona impianti sportivi, vi si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione.

Dal parcheggio di piazzale Chiappini P1 è in funzione dalle ore 18:30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti.

Per il parcheggio a 600 mt e per il servizio navetta è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Disabilità

Le persone con difficoltà di deambulazione o non deambulanti che hanno acquistato un biglietto specifico presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, info tel. 0583-641007, possono concordare con almeno 48 ore di anticipo un servizio di trasporto dedicato presso la stessa la Pro Loco.

Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984 – Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, LEG, e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.