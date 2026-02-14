Anteprima vini toscani, a Giani il premio Grifo Nobile

Premiato anche Mauro Rosati, DG della Fondazione Qualivita

È iniziato oggi a Montepulciano (SI), negli spazi della Fortezza poliziana, l’appuntamento con il tour delle anteprime dei vini toscani, che quest’anno presenta un’edizione con numeri da primato.

Saranno 57 le aziende rappresentate con 100 etichette in degustazione e vini che spaziano dal rosso di Montepulciano, il Nobile e la Riserva 2022, assieme ad altri che rappresentano la nutrita schiera della produzione locale di alta qualità.

Fra le iniziative previste nella giornata, si è tenuta la consegna del prestigioso riconoscimento Grifo Nobile al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che sottolinea:

A Montepulciano, all’Anteprima del Vino Nobile, si respira il profumo della nostra terra e la storia di un territorio. La presentazione dell’annata 2025 non è solo un appuntamento per addetti ai lavori: è il racconto di un anno di fatica nelle vigne, di mani esperte, di attese, di sole e di silenzi. È questo il momento in cui un territorio intero si riconosce in un calice. Ricevere il Grifo Nobile 2026 è per me un grande onore. Un riconoscimento che sento di condividere con tutta la Toscana del vino, con i produttori, con il Consorzio guidato da Andrea Rossi e con chi ogni giorno contribuisce a rendere Montepulciano un simbolo nel mondo.

Con il Presidente Eugenio Giani è stato premiato anche Mauro Rosati, il Direttore generale della Fondazione Qualivita.