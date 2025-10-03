Anteprima stagione teatrale ‘Fuochi Comuni’ 2025/2026 a Spongano (LE)

Gli spettacoli in programma il 4 e 5 ottobre al Centro di Aggregazione Giovanile

Il 4 e 5 ottobre il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE) riapre le sue porte al pubblico per l’anteprima della stagione teatrale ‘Fuochi Comuni’ 2025/2026, con due spettacoli della compagnia Teatro Caverna di Bergamo.

Sabato 4 ottobre la compagnia Teatro Caverna presenterà ‘Cyrano / Dell’amore imperfetto’, uno spettacolo prodotto all’interno del Bando Accessibilità di Artiste/i con Disabilità allo spettacolo dal vivo 2024 del Ministero della Cultura.

La regia è firmata Damiano Grasselli, in scena Viviana Magoni, Leonardo Omizzolo, Jason Signorelli e Sofia Togni. Cyrano è una rilettura originale e ironica del celebre personaggio nato dalla penna di Edmond Rostand, una satira sull’amore e sull’inadeguatezza, sulle maschere che indossiamo nei rapporti umani, sulle emozioni che tratteniamo per timore di non essere accettati.

Il biglietto, tariffa unica 5 euro, può essere acquistato sul posto oppure online

https://www.diyticket.it/events/sport/26867/cyrano.

Domenica 5 ottobre ritorna il teatro per bambini e famiglie con lo spettacolo ‘Foglie’. Una serata speciale a ingresso gratuito nell’ambito dell’iniziativa ‘Nonni, andiamo a teatro’, promossa dal Comune di Spongano in collaborazione con Ultimi Fuochi Teatro, con l’obiettivo di unire generazioni attraverso il linguaggio del teatro.

Liberamente ispirato a ‘Bandiera’ di Mario Lodi, Foglie racconta la storia di una piccola fogliolina coraggiosa, che con l’arrivo dell’inverno, si ribella al destino che vorrebbe vederla cadere. Invece di lasciarsi andare, resta aggrappata al ramo, spinta dalla curiosità di scoprire cosa c’è oltre.

Lo spettacolo, diretto da Grasselli e interpretato da Viviana Magoni, celebra il coraggio, la voglia di conoscere e la forza di resistere e invita tutti a guardare il mondo con occhi pieni di meraviglia, proprio come fanno i bambini.

Per maggiori info

WhatsSapp: +39 3881271999

Mail: infoultimifuochi@gmail.com

Schede artistiche

Teatro Caverna – ‘Cyrano / Dell’amore imperfetto’

Cyrano. E un amore. Sospeso al proprio naso. Può essere un amore sospeso al proprio naso? Cyrano si espone nell’ombra, dichiara sé stesso nell’amore che non può essere dichiarato.

Con una riscrittura originale, abbiamo fatto di questa commedia una satira sull’amore. Sui rapporti umani e sentimentali, sul sentirsi inadeguati a tutto ciò che è adeguato. È Amore il grande giostraio che muove la scena. E dentro a questo girotondo che crea, ognuno sceglie la parte, il posto da prendere sotto il balcone in attesa di un cenno, una parola, un apostrofo. Cyrano suggerisce le parole. Rossana ascolta.

Ogni verso è una sentenza. Ogni pena è pena d’amore, ogni gioia è gioia d’amore. Senza soste. Lo spettacolo mette in scena l’ideale a fronte della realtà delle cose: come ci poniamo di fronte a questa diversità?

Nelle parole di Cyrano si indaga la possibilità. Quale? Che quello che accade, esattamente come il teatro, sia il nucleo vitale su cui possiamo realizzare la nostra vita. E che in una lotta continua, amare quel che accade sia il punto di svolta per trovare la propria dimensione nel mondo. Esattamente come nel teatro: creare le condizioni perché qualcosa accada. Attendere il divenire del teatro, che questo amore sbocci.

Regia: Damiano Grasselli

Con Viviana Magoni, Andrea Miglietta, Leonardo Omizzolo, Jason Signorelli, Sofia Togni

Con un contributo alla drammaturgia di Azzurra D’Agostino

Collaborazioni di Stefano Battarola, Francesca Villa, Franco Zadra

Produzione Teatro Caverna

Teatro Caverna – ‘Foglie’

Un intero anno che cos’è? Forse poco nella storia di un adulto. Moltissimo nella vita di un bambino. Tutto per una foglia che nasce a primavera e muore

in autunno. E se non fosse così per tutte le foglie? E se una foglia ribelle, dopo aver vissuto i miracoli della vita, si opponesse al vento della morte per scoprire cosa c’è dopo?

Questa è la storia di questa fogliolina tenace e coraggiosa, che osa sfidare il freddo dell’inverno e il vento della morte per fare ciò che nessuno prima di lei aveva osato fare. L’idea è nata dai bambini di Piadena che sorpresi da una foglia in pieno inverno tenacemente attaccata al suo albero, hanno con il loro maestro Mario Lodi provato a darsi una spiegazione di questo insolito piccolo miracolo.

Al centro della scena il Vecchio Ciliegio ancora addormentato. Dentro, sopra e attorno alcuni libretti che scandiscono il passare dei giorni. Un primo raggio di sole buca la coperta nera ed ecco che inizia la storia.

I bambini sono invitati alla festa di grilli e formiche, assistono alla lotta del vento e delle nuvole, ma soprattutto trepidano in attesa di scoprire se la foglia ribelle riuscirà davvero a superare il gelo dell’inverno.

Spettacolo – lettura liberamente ispirato a ‘Bandiera’ di Mario Lodi

Di Damiano Grasselli

Con Viviana Magoni

Produzione Teatro Caverna

Teatro Caverna

Teatro Caverna è un’associazione culturale nata nel 2002 che si occupa prevalentemente di attività teatrali ma che ha da sempre impegnato le proprie forze anche in altri settori artistici. Nel 2018 ha trovato casa nel quartiere di Grumello al Piano dove gestisce uno spazio del Comune di Bergamo e lavora per costruire relazioni e occasioni d’incontro.