Anteprima sessione plenaria PE 8 – 11 settembre 2025, Strasburgo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Mercoledì alle 9.00, la presidente della Commissione von der Leyen terrà il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione da quando è stata rieletta, seguito da un dibattito con i deputati.

I deputati esamineranno l’accordo commerciale UE – USA

Mercoledì pomeriggio, i deputati discuteranno con la Commissione e il Consiglio i dettagli dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti e i possibili accordi con altri Paesi.

Martedì alle 9:00, i deputati e l’Alta rappresentante per la politica estera Kallas discuteranno le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e il percorso del Paese verso l’adesione all’UE.

Martedì mattina, i deputati e l’Alta rappresentante Kallas discuteranno l’intervento UE per combattere la carestia a Gaza e della necessità di liberare gli ostaggi e di una soluzione a due Stati.

Martedì a mezzogiorno, la Presidente della Repubblica Moldava Maia Sandu si rivolgerà ai deputati in sessione solenne.

Martedì, il Parlamento dovrebbe dare il via libera definitivo a nuove misure per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili in tutta l’UE.

Martedì alle 12:30, i deputati adotteranno la loro posizione sulle nuove norme per rendere il settore automobilistico più sostenibile.

Mercoledì alle 12:30, il Parlamento adotterà una riforma della politica di coesione per consentire alle regioni di mobilitare rapidamente risorse in risposta alle nuove sfide.

Il PE discuterà mercoledì e voterà giovedì sulla protezione dei viaggiatori con pacchetto turistico in caso di interruzioni del viaggio o di fallimento degli operatori turistici.

Mercoledì alle 12:30, i deputati voteranno una risoluzione per definire la visione e le richieste del Parlamento sulla riforma della politica agricola comune (PAC) dell’UE dopo il 2027.