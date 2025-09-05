Anteprima sessione plenaria PE 8 – 11 settembre 2025, Strasburgo

Briefing
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.
Stato dell’Unione europea 2025: dibattito con Ursula von der Leyen
Mercoledì alle 9.00, la presidente della Commissione von der Leyen terrà il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione da quando è stata rieletta, seguito da un dibattito con i deputati.
I deputati esamineranno l’accordo commerciale UE – USA
Mercoledì pomeriggio, i deputati discuteranno con la Commissione e il Consiglio i dettagli dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti e i possibili accordi con altri Paesi.
Ucraina: dibattito sulle garanzie di sicurezza europee con Kaja Kallas
Martedì alle 9:00, i deputati e l’Alta rappresentante per la politica estera Kallas discuteranno le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e il percorso del Paese verso l’adesione all’UE.
Gaza: dibattito con Kaja Kallas e votazione sulla posizione del Parlamento
Martedì mattina, i deputati e l’Alta rappresentante Kallas discuteranno l’intervento UE per combattere la carestia a Gaza e della necessità di liberare gli ostaggi e di una soluzione a due Stati.
La Presidente moldava Maia Sandu interviene al Parlamento
Martedì a mezzogiorno, la Presidente della Repubblica Moldava Maia Sandu si rivolgerà ai deputati in sessione solenne.
Nuove norme per ridurre i rifiuti tessili e alimentari
Martedì, il Parlamento dovrebbe dare il via libera definitivo a nuove misure per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili in tutta l’UE.
Automotive: il Parlamento voterà su nuove norme per la circolarità per i veicoli
Martedì alle 12:30, i deputati adotteranno la loro posizione sulle nuove norme per rendere il settore automobilistico più sostenibile.
Riforma fondi di coesione: reindirizzare i finanziamenti verso nuovi obiettivi
Mercoledì alle 12:30, il Parlamento adotterà una riforma della politica di coesione per consentire alle regioni di mobilitare rapidamente risorse in risposta alle nuove sfide.
Revisione della direttiva sui pacchetti turistici
Il PE discuterà mercoledì e voterà giovedì sulla protezione dei viaggiatori con pacchetto turistico in caso di interruzioni del viaggio o di fallimento degli operatori turistici.
Le priorità di finanziamento della Politica agricola comune dopo il 2027
Mercoledì alle 12:30, i deputati voteranno una risoluzione per definire la visione e le richieste del Parlamento sulla riforma della politica agricola comune (PAC) dell’UE dopo il 2027.