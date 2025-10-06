Anteprima sessione plenaria PE 6 – 9 ottobre 2025, Strasburgo

Briefing
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.
Violazioni russe dello spazio aereo e delle infrastrutture critiche dell’UE
Mercoledì, il PE discuterà con il Consiglio e la Commissione le recenti incursioni russe nello spazio aereo dell’UE, con il voto su una risoluzione previsto per giovedì.
Gaza: la responsabilità dell’UE a sostegno della pace
A seguito della proposta di accordo avanzata dagli Stati Uniti, il PE discuterà martedì con Consiglio e Commissione sul contributo UE agli sforzi di pace e alla soluzione a due Stati.
Dibattito e voto su due mozioni di censura contro la Commissione europea
Lunedì si terrà un dibattito congiunto su due mozioni di censura contro la Commissione europea, seguito da due votazioni separate giovedì.
Promuovere e proteggere la sovranità digitale nell’UE
Mercoledì, i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione come promuovere e proteggere le regole digitali europee e ridurre la dipendenza tecnologica da attori non UE.
Semplificazione della politica agricola e un reddito più stabile per gli agricoltori
Mercoledì, i deputati voteranno sulle proposte di semplificazione delle norme agricole e su nuove misure volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento.
Mercato unico: ridurre la frammentazione ed eliminare le barriere
A un anno dal rapporto di Mario Draghi, i deputati discuteranno martedì su come migliorare la libera circolazione di beni e servizi nel mercato unico e rafforzarlo a favore della crescita.
L’aumento dell’antisemitismo in Europa
Martedì i deputati valuteranno i recenti episodi di antisemitismo e i pregiudizi persistenti nei confronti degli ebrei nell’UE, nonché le possibili soluzioni.
Il Primo Ministro della Groenlandia Nielsen si rivolgerà ai deputati
Mercoledì a mezzogiorno, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen interverrà in Aula a Strasburgo.
“Questa è l’Europa”: dibattito con il Primo Ministro del Lussemburgo Luc Frieden
Martedì alle 10:30, il Primo Ministro del Lussemburgo interverrà in Parlamento e dibatterà con i deputati.