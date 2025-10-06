Anteprima sessione plenaria PE 6 – 9 ottobre 2025, Strasburgo

Briefing

Mercoledì, il PE discuterà con il Consiglio e la Commissione le recenti incursioni russe nello spazio aereo dell’UE, con il voto su una risoluzione previsto per giovedì.

A seguito della proposta di accordo avanzata dagli Stati Uniti, il PE discuterà martedì con Consiglio e Commissione sul contributo UE agli sforzi di pace e alla soluzione a due Stati.

Lunedì si terrà un dibattito congiunto su due mozioni di censura contro la Commissione europea, seguito da due votazioni separate giovedì.

Mercoledì, i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione come promuovere e proteggere le regole digitali europee e ridurre la dipendenza tecnologica da attori non UE.

Mercoledì, i deputati voteranno sulle proposte di semplificazione delle norme agricole e su nuove misure volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento.

A un anno dal rapporto di Mario Draghi, i deputati discuteranno martedì su come migliorare la libera circolazione di beni e servizi nel mercato unico e rafforzarlo a favore della crescita.

Martedì i deputati valuteranno i recenti episodi di antisemitismo e i pregiudizi persistenti nei confronti degli ebrei nell’UE, nonché le possibili soluzioni.

Mercoledì a mezzogiorno, il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen interverrà in Aula a Strasburgo.

Martedì alle 10:30, il Primo Ministro del Lussemburgo interverrà in Parlamento e dibatterà con i deputati.