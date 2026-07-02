Anteprima sessione plenaria PE 6 – 9 luglio 2026, Strasburgo

Briefing
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.
Automotive: misure urgenti di sostegno per l’industria europea
Martedì alle 09:00 i deputati discuteranno le possibili misure per rafforzare il settore automobilistico, migliorarne la competitività e tutelare l’occupazione.
Presidenza irlandese: il Taoiseach Micheál Martin presenta le priorità
Martedì alle 10:30 i deputati discuteranno con il primo ministro irlandese le priorità della Presidenza irlandese del Consiglio dell’UE, iniziata il 1° luglio.
Voto finale sulla modifica dei diritti dei passeggeri aerei
I deputati discuteranno lunedì e voteranno martedì sulle nuove norme per rafforzare la tutela dei passeggeri aerei durante il viaggio, comprese compensazioni per ritardi superiori a tre ore.
Voto finale sulle nuove norme UE sul coordinamento della sicurezza sociale
Martedì i deputati dovrebbero dare il via libera alle nuove norme che garantiscono l’accesso alla sicurezza sociale ai lavoratori dell’UE che vivono o lavorano in un altro Stato membro.
Prezzi elevati dei fertilizzanti: maggior sostegno agli agricoltori
Martedì il Parlamento adotterà una serie di misure per aiutare gli agricoltori colpiti dall’aumento dei costi dei fertilizzanti.
Dibattito sulle conclusioni del Consiglio europeo di giugno
Mercoledì alle 9:00, i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione europea i risultati del Vertice UE del 18 – 19 giugno.
La risposta dell’UE alle ondate di calore e gli incendi boschivi
Mercoledì mattina il Parlamento discuterà della necessità di proteggere i cittadini europei dalle ricorrenti ondate di calore e dagli incendi boschivi in vista della stagione estiva.
UE – Messico: voto finale sugli accordi politici e commerciali
Mercoledì i deputati dovrebbero dare il via libera definitivo a due accordi volti a rafforzare i legami politici e ampliare gli scambi commerciali tra l’UE e il Messico.
Allargamento: negoziati di adesione con Serbia, Ucraina e Moldavia
Mercoledì Il Parlamento voterà le relazioni annuali che valutano i progressi verso l’adesione all’UE di Serbia, Ucraina e Moldavia.
Il sostegno dell’UE alle forze democratiche russe
Mercoledì gli eurodeputati discuteranno su come l’UE possa sostenere la società civile, gli attivisti russi contrari alla guerra e i media indipendenti in Russia.
Lotta agli abusi sessuali online sui minori: voto sulla deroga ePrivacy
Il Parlamento voterà sulla riattivazione di una deroga alla normativa UE sulla privacy per consentire ai servizi internet di rilevare volontariamente gli abusi sessuali sui minori.
Partito ESN: voto sulla richiesta di verifica del rispetto dei valori dell’UE
Martedì i deputati decideranno se chiedere all’autorità competente di verificare se il partito politico europeo Europe of Sovereign Nations (ESN) rispetta i valori fondanti dell’UE.
EU Inc.: un nuovo quadro fiscale per imprese innovative e settore finanziario
Il PE adotterà giovedì le sue proposte per un sistema fiscale coerente a sostegno del futuro regime paneuropeo per le imprese (“EU Inc.”) e martedì quelle per il settore finanziario dell’UE.
Il futuro della politica comune della pesca dell’UE
Giovedì mattina, gli europarlamentari e la Commissione discuteranno le prospettive della politica comune della pesca dell’UE e le misure necessarie per sostenere il settore.