Anteprima sessione plenaria PE 27 – 30 aprile 2026, Strasburgo

Briefing
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.
Bilancio UE 2028 – 2034: voto sulla posizione negoziale del Parlamento
Martedì, il Parlamento adotterà il mandato per i negoziati con i governi UE sul prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’UE.
La strategia UE per il Medio Oriente e la sicurezza energetica
Mercoledì, gli eurodeputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione come rispondere alla crisi in corso in Medio Oriente e alle implicazioni per i prezzi dell’energia.
Responsabilità per gli attacchi russi e giustizia per l’Ucraina
Giovedì, gli eurodeputati voteranno una risoluzione in cui si chiede di garantire responsabilità e giustizia per i continui attacchi della Russia contro i civili ucraini.
Una definizione UE di stupro basata sull’assenza di consenso
Martedì, il PE dovrebbe adottare una risoluzione per chiedere una definizione di stupro a livello UE basata sull’assenza di consenso libero, informato e revocabile.
Valori dell’UE: il punto sul rispetto di diritti fondamentali e Stato di diritto
Mercoledì, il Parlamento adotterà due relazioni che valutano la situazione dei diritti fondamentali nell’UE, evidenziando criticità su giustizia, libertà media e spazio civico.
Rinnovo dello strumento commerciale UE a sostegno dei Paesi in via di sviluppo
Martedì, il Parlamento dovrebbe approvare in via definitiva un aggiornamento del Sistema di preferenze generalizzate, che elimina o riduce i dazi su certe importazioni da Paesi vulnerabili.
Mercati digitali: applicazione rigorosa delle norme contro le pressioni esterne
In un voto giovedì, il Parlamento dovrebbe chiedere procedure di conformità più rapide e maggiore controllo su strumenti di ricerca IA e servizi cloud.
Contrastare il cyberbullismo e le molestie online attraverso il diritto penale
Giovedì, i deputati adotteranno le loro proposte in favore dell’introduzione di disposizioni penali per contrastare il bullismo online e di una maggiore responsabilità delle piattaforme.
Voto per delega per le eurodeputate durante gravidanza e maternità
Mercoledì, il Parlamento dovrebbe approvare l’introduzione del voto per delega per le eurodeputate durante l’assenza per gravidanza e dopo il parto.
Via libera alla nuova legislazione UE per proteggere cani e gatti
Martedì, il Parlamento dovrebbe approvare in via definitiva le nuove norme UE per proteggere cani e gatti, vietando pratiche abusive e crudeli.
ETS2: modifiche alla riserva stabilizzatrice del mercato per edifici e trasporti
Mercoledì, il PE voterà una modifica al meccanismo che riduce le fluttuazioni di prezzi delle quote di emissione nel futuro sistema di scambio per i settori del trasporto e dell’edilizia.
Discarico: i deputati valutano la gestione del bilancio UE nel 2024
In una serie di votazioni mercoledì, i deputati decideranno se approvare il modo in cui la Commissione e le altre istituzioni dell’UE hanno gestito il bilancio dell’Unione nel 2024.
Proteggere le imprese UE dalla concorrenza straniera sleale
Mercoledì, gli eurodeputati dovrebbero chiedere in un voto un’azione UE più incisiva per proteggere imprese, posti di lavoro e consumatori dalla concorrenza sleale di operatori extra-UE.
Le proposte del Parlamento per un turismo più sostenibile
Martedì, gli eurodeputati adotteranno una serie di proposte per migliorare la connettività, preservare il patrimonio culturale e promuovere l’eccellenza locale nel turismo europeo.
Finfluencer: definire standard per le comunicazioni finanziarie sui social media
Giovedì, gli eurodeputati dovrebbero chiedere standard UE per gli influencer finanziari, i cosiddetti “finfluencer”, al fine di contrastare pratiche di marketing aggressive e frodi online.