Anteprima sessione plenaria PE 25 – 28 novembre 2024, Strasburgo

Briefing

Mercoledì, dopo il dibattito con la Presidente eletta Ursula von der Leyen, i deputati voteranno sull’approvazione del nuovo collegio dei Commissari.

I deputati dovrebbero approvare mercoledì l’accordo con il Consiglio sul bilancio UE per il 2025 per affrontare le sfide attuali e gestire i costi di rimborso del Piano le la ripresa.

Giovedì, i deputati dovrebbero ribadire il loro forte sostegno all’Ucraina in una risoluzione sulla cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord.

Martedì, i deputati discuteranno con la Commissione della crisi umanitaria a Gaza e in Cisgiordania, del ruolo dell’UNRWA e della necessità di liberare tutti gli ostaggi.

Lunedì, ci sarà un dibattito sul G20. Tra i temi che dovrebbero essere discussi: l’Amministrazione statunitense entrante, la guerra di Israele a Gaza e la guerra in Ucraina.

I deputati adotteranno giovedì le loro proposte per migliorare la protezione dei cittadini dell’UE dall’esposizione al fumo passivo e agli aerosol, incluse le sigarette elettroniche.

Mercoledì, i deputati discuteranno con la Commissione le conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP29 tenutasi a Baku dall’11 al 22 novembre.

Lunedì, i deputati discuteranno della situazione attuale e delle tendenze emergenti nella lotta alla violenza contro le donne, all’interno dell’UE e a livello internazionale.

Il Parlamento e la Commissione discuteranno mercoledì dei recenti attacchi ai diritti fondamentali e della necessità di proteggere lo Stato di diritto e un’Unione senza discriminazioni.

Martedì, i deputati discuteranno con la Commissione le sue previsioni economiche, con particolare attenzione al contesto geopolitico incerto e al futuro delle relazioni commerciali.

I deputati approveranno in via definitiva 116 miliardi di euro di aiuti del Fondo di solidarietà UE per la ricostruzione nei due Paesi in seguito alle inondazioni del primo semestre 2024.