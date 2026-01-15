Anteprima sessione plenaria PE 19 – 22 gennaio 2026, Strasburgo

Briefing

Mercoledì alle 9:00, il PE discuterà con i Presidenti Costa e von der Leyen i risultati del Consiglio europeo di dicembre e la sovranità europea in un contesto geopolitico in cambiamento.

Martedì pomeriggio, gli eurodeputati discuteranno la risposta dell’UE alle dichiarazioni del presidente Trump sulla Groenlandia.

Martedì pomeriggio, il Parlamento discuterà i recenti eventi in Iran, dove le autorità hanno risposto con un uso massiccio della forza alle proteste. Una risoluzione sarà adottata giovedì.

In un voto mercoledì, il Parlamento esaminerà lo stato delle relazioni UE – USA, inclusa la necessità per l’Unione di agire in autonomia e rafforzare la propria resilienza.

Martedì pomeriggio, gli eurodeputati discuteranno con la capa della politica estera UE Kaja Kallas della situazione in Venezuela dopo il rapimento dell’ex Presidente Nicolás Maduro.

Mercoledì, il Parlamento deciderà se chiedere il parere della Corte di giustizia dell’UE sulla compatibilità degli accordi UE – Mercosur con i Trattati dell’Unione.

Martedì pomeriggio, il Parlamento discuterà le politiche estere, di sicurezza e di difesa dell’UE, in vista del voto su due risoluzioni previsto per mercoledì.

Mercoledì, il Parlamento adotterà la sua posizione sull’aggiornamento dei diritti dei passeggeri aerei, per garantire, fra l’altro, il diritto al risarcimento dopo un ritardo di tre ore.

In un dibattito martedì alle 9.00, il PE dovrebbe chiedere un’applicazione più rigorosa delle regole UE per impedire che l’IA sia utilizzata per creare contenuti sessuali illegali.

La revisione delle regole sulla protezione informatica nell’UE, che sarà presentata dalla Commissione martedì, mira a far fronte alla crescente complessità delle minacce informatiche.

Martedì, il Parlamento adotterà la sua posizione su nuove misure per rafforzare l’approvvigionamento nell’UE di medicinali essenziali, come antibiotici, insulina e vaccini.

Mercoledì pomeriggio, gli eurodeputati e la Commissione discuteranno del prossimo vertice UE – India e del futuro delle relazioni bilaterali in materia di commercio e investimenti.

Martedì alle 10:30, gli eurodeputati discuteranno il programma della Presidenza del Consiglio UE di Cipro, iniziata il 1° gennaio, con il Presidente della Repubblica Christodoulides.

A seguito di un dibattito lunedì pomeriggio, gli eurodeputati adotteranno martedì le richieste per una nuova legislazione a sostegno delle imprese innovative, nota come “28° regime”.