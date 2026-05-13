Anteprima sessione plenaria PE 18 – 21 maggio 2026, Strasburgo

Briefing
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.
Ordine europeo al merito: cerimonia di conferimento
Martedì alle 11:30, i primi laureati riceveranno l’Ordine europeo al merito, in riconoscimento del loro contributo all’integrazione europea, alla democrazia e ai valori fondamentali dell’UE.
Medio Oriente: question time con Kallas sul ruolo dell’UE
Martedì pomeriggio, gli eurodeputati interrogheranno l’Alta rappresentante dell’UE per gli affari esteri Kaja Kallas sulla reazione dell’UE alle crisi in Medio Oriente.
Mercato unico: maggiori garanzie e prevedibilità per le imprese europee
Mercoledì alle 9:00, gli eurodeputati discuteranno con la Commissione e il Consiglio di come migliorare le condizioni per le imprese europee e garantirne la competitività a livello globale.
Proteggere i settori strategici dell’UE da investimenti esteri
Martedì, l’Aula dovrebbe dare il via libera definitivo a un aggiornamento dello strumento UE per monitorare gli investimenti esteri in settori strategici per prevenire rischi alla sicurezza.
Settore siderurgico: voto finale su le misure rafforzate di salvaguardia UE
Gli eurodeputati discuteranno lunedì e voteranno martedì l’aggiornamento delle misure di salvaguardia per tutelare l’industria siderurgica dell’UE dalla sovraproduzione globale.
Una nuova strategia UE sui fertilizzanti
Martedì alle 15:00, la Commissione presenterà il piano d’azione sui fertilizzanti, seguito da un dibattito con i deputati sull’aumento dei prezzi dei fertilizzanti nell’UE.
La preparazione dell’UE rispetto ai nuovi modelli di intelligenza artificiale
Martedì alle 9:00, gli eurodeputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione la rapida diffusione di modelli avanzati di IA e le sfide alla sicurezza dell’UE.
Nuove norme UE per rafforzare i diritti delle vittime: votazione finale
Giovedì, gli eurodeputati voteranno in via definitiva l’aggiornamento delle norme europee sul sostegno alle vittime di reato, in seguito al dibattito di mercoledì.
La risposta dell’UE all’epidemia di hantavirus
Giovedì mattina, gli eurodeputati e la Commissione valuteranno la preparazione dell’UE alle emergenze sanitarie, alla luce dell’epidemia di hantavirus registrata a bordo della MV Hondius.
Nuove risorse per il bilancio dell’UE
Mercoledì, i deputati e la Commissione discuteranno possibili alternative di finanziamento per il bilancio UE a lungo termine, incluse le entrate provenienti dal gioco d’azzardo online.
Nuova giornata europea per commemorare le vittime degli incidenti sul lavoro
Gli eurodeputati discuteranno mercoledì e voteranno giovedì su nuove proposte per ridurre il numero di incidenti, malattie e decessi legati al lavoro nell’UE.
Divario di genere nell’assistenza: verso una società che valorizzi la cura
Gli eurodeputati discuteranno mercoledì e voteranno giovedì sulle proposte per affrontare le disuguaglianze di genere nell’assistenza formale e informale.
L’Iniziativa dei cittadini “Mettiamo fine alla distruzione dei videogiochi”
Giovedì alle 9.00, gli eurodeputati discuteranno l’Iniziativa dei cittadini che chiede agli editori di videogiochi di garantirne la fruibilità nel tempo.