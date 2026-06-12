Anteprima sessione plenaria PE 15 – 18 giugno 2026, Strasburgo

Briefing
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.
Accordo commerciale UE – USA: voto finale del Parlamento
Martedì, i deputati dovrebbero dare il via libera definitivo ai due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari dell’UE previsti dalla dichiarazione congiunta UE – USA dell’agosto 2025.
Voto finale sulla riforma della politica UE in materia di rimpatri
Mercoledì, gli eurodeputati dovrebbero dare il via libera alle nuove norme per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare.
Sovranità e resilienza digitali: dibattito sulla nuova strategia UE
Martedì alle 9:00, gli eurodeputati discuteranno le nuove proposte per “la sovranità tecnologica” dell’UE e si confronteranno con la Commissione europea sulle prossime tappe.
La necessità di una de-escalation in Medio Oriente
Martedì mattina, gli eurodeputati e l’Alta rappresentante dell’UE Kaja Kallas discuteranno dei recenti sviluppi in Medio Oriente e del ruolo dell’UE nella de-escalation delle crisi in corso.
Dibattito sul Consiglio europeo di giugno e sulle relazioni economiche UE – China
Mercoledì alle 9:00, gli eurodeputati discuteranno con la Commissione e il Consiglio del prossimo vertice UE del 18 – 19 giungo e del futuro delle relazioni economiche con la Cina.
Il vincitore del Premio Sacharov 2025 Andrzej Poczobut in Aula
Andrzej Poczobut si rivolgerà agli eurodeputati mercoledì a mezzogiorno, nel corso di una seduta solenne.
Nuove tecniche genomiche: votazione finale sulle nuove regole UE
Mercoledì, il Parlamento dovrebbe adottare nuove norme per facilitare l’accesso a piante più resistenti ai cambiamenti climatici e ai parassiti, con rese più elevate e meno pesticidi.
IA: voto finale su semplificazione delle norme e divieto delle app “nudifier”
Martedì, gli eurodeputati voteranno sul rinvio delle disposizioni sui sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio e sul divieto sulle applicazioni cosiddette “nudifier”.
Automotive: votazione finale sulle nuove regole UE per il riciclo e il riuso dei veicoli
Martedì, il Parlamento europeo dovrebbe dare il via libera definitivo alle nuove norme UE di circolarità per la progettazione dei veicoli e la gestione dei veicoli fuori uso.
Voto finale sulle misure per garantire redditi più stabili agli agricoltori
Martedì, il Parlamento dovrebbe dare il via libera a nuove misure per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.
Tabacco: raccomandazioni sulle nuove aliquote fiscali dell’UE
Mercoledì, gli eurodeputati adotteranno le loro raccomandazioni per l’aggiornamento delle norme UE sulla tassazione dei prodotti del tabacco.
Minori e social media: tutela della sicurezza e della salute mentale
Mercoledì mattina, gli eurodeputati discuteranno delle possibili soluzioni per migliorare la protezione dei minori e della loro salute mentale dai rischi legati all’uso dei social media.
Il piano d’azione UE per l’elettrificazione e la resilienza dei trasporti
Mercoledì pomeriggio, il Parlamento discuterà dell’impatto della crisi energetica sul settore dei trasporti e delle proposte della Commissione per promuovere l’uso di elettricità pulita.
Allargamento: gli eurodeputati valuteranno i progressi di sette Paesi candidati
Mercoledì, il Parlamento voterà le relazioni che valutano i progressi verso l’adesione all’UE di Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Türkiye.
Seduta solenne con il Presidente del Montenegro
Martedì a mezzogiorno, il Presidente del Montenegro, Jakov Milatović, terrà un discorso in Aula davanti agli eurodeputati.
Acque reflue urbane: impatto sull’approvvigionamento di medicinali
Giovedì, il Parlamento voterà una risoluzione sul possibile impatto delle norme UE sul trattamento delle acque reflue urbane sul settore farmaceutico.