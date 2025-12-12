Anteprima sessione plenaria PE 15 – 18 dicembre 2025, Strasburgo

Briefing

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Martedì a mezzogiorno, la Presidente Metsola consegnerà il Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025 ad Andrzej Poczobut, dalla Bielorussia, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia.

Mercoledì alle 9:00, i deputati illustreranno le loro aspettative per il vertice dell’UE del 18 – 19 dicembre, in un dibattito con la Commissione europea e la presidenza danese del Consiglio.

Mercoledì, il PE voterà su una nuova legge che elimina gradualmente le importazioni di gas naturale russo per proteggere l’approvvigionamento energetico UE dalla strumentalizzazione russa.

Martedì, il PE dovrebbe dare il via libera all’accordo raggiunto con i governi dell’UE per ridefinire gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità e due diligence per le imprese.

Mercoledì, il Parlamento dovrebbe dare il via libera finale al rinvio di un anno per tutte le imprese dell’applicazione della legge europea per combattere la deforestazione.

Martedì, i deputati dovrebbero dare il via libera finale a nuove misure per rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea, convogliando finanziamenti dell’UE nel settore.

UE – Mercosur: voto sulle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli

Martedì, i deputati adotteranno la loro posizione sul meccanismo di salvaguardia per le importazioni agricole dai Paesi del Mercosur.

Il Parlamento discuterà lunedì e voterà e martedì le misure per garantire maggiore flessibilità e sostegno agli agricoltori nell’applicazione della politica agricola comune.

Martedì pomeriggio, la Commissione presenterà e discuterà con i deputati una serie di nuove misure per rafforzare la competitività del settore automobilistico dell’UE.

Mercoledì, i deputati adotteranno le loro proposte su come facilitare il movimento di truppe ed equipaggiamenti militari nell’UE e prepararla a un’eventuale aggressione russa.

Martedì pomeriggio, i deputati interrogheranno il Consiglio e la Commissione sulla situazione a Gaza, in Cisgiordania e in Libano.

Giovedì mattina, i deputati discuteranno l’amplificazione algoritmica di contenuti divisivi e polarizzanti e il suo impatto sul dibattito civico e sulla libertà dei media.

Martedì alle 15:00, i deputati discuteranno con la Vicepresidente Ribera come garantire l’accesso ad alloggi a prezzi sostenibili e affrontare la crescente crisi abitativa nell’UE.

Martedì sera, i deputati chiederanno alla Commissione di regolamentare l’uso dei sistemi di gestione algoritmica nei luoghi di lavoro. Una risoluzione sul tema sarà votata mercoledì.

I deputati discuteranno martedì e voteranno giovedì una proposta per istituire un meccanismo finanziario volto a garantire l’accesso a un aborto sicuro e legale in tutta l’UE.