Anteprima sessione plenaria PE 15 – 18 dicembre 2025, Strasburgo

Briefing
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.
Premio Sacharov: cerimonia di assegnazione ad Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli
Martedì a mezzogiorno, la Presidente Metsola consegnerà il Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025 ad Andrzej Poczobut, dalla Bielorussia, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia.
Le priorità del Parlamento per il Consiglio europeo di dicembre
Mercoledì alle 9:00, i deputati illustreranno le loro aspettative per il vertice dell’UE del 18 – 19 dicembre, in un dibattito con la Commissione europea e la presidenza danese del Consiglio.
Stop alle importazioni di gas russo: via libera definitivo alle nuove misure
Mercoledì, il PE voterà su una nuova legge che elimina gradualmente le importazioni di gas naturale russo per proteggere l’approvvigionamento energetico UE dalla strumentalizzazione russa.
Voto finale sulla modifica delle norme su sostenibilità e dovere di diligenza
Martedì, il PE dovrebbe dare il via libera all’accordo raggiunto con i governi dell’UE per ridefinire gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità e due diligence per le imprese.
Deforestazione: voto finale sul rinvio e sulla modifica degli obblighi
Mercoledì, il Parlamento dovrebbe dare il via libera finale al rinvio di un anno per tutte le imprese dell’applicazione della legge europea per combattere la deforestazione.
ReArm Europe: voto finale sul sostegno agli investimenti UE nella difesa
Martedì, i deputati dovrebbero dare il via libera finale a nuove misure per rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea, convogliando finanziamenti dell’UE nel settore.
UE – Mercosur: voto sulle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli
Martedì, i deputati adotteranno la loro posizione sul meccanismo di salvaguardia per le importazioni agricole dai Paesi del Mercosur.
Riforma PAC: voto finale sull’aggiornamento delle norme agricole dell’UE
Il Parlamento discuterà lunedì e voterà e martedì le misure per garantire maggiore flessibilità e sostegno agli agricoltori nell’applicazione della politica agricola comune.
Automotive: dibattito sulle nuove proposte per sostenere il settore
Martedì pomeriggio, la Commissione presenterà e discuterà con i deputati una serie di nuove misure per rafforzare la competitività del settore automobilistico dell’UE.
Uno “Schengen militare” per rafforzare la sicurezza dell’UE
Mercoledì, i deputati adotteranno le loro proposte su come facilitare il movimento di truppe ed equipaggiamenti militari nell’UE e prepararla a un’eventuale aggressione russa.
Dibattito sui recenti sviluppi in Palestina e Libano
Martedì pomeriggio, i deputati interrogheranno il Consiglio e la Commissione sulla situazione a Gaza, in Cisgiordania e in Libano.
Algoritmi dei social media, interferenze straniere e disinformazione
Giovedì mattina, i deputati discuteranno l’amplificazione algoritmica di contenuti divisivi e polarizzanti e il suo impatto sul dibattito civico e sulla libertà dei media.
Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili
Martedì alle 15:00, i deputati discuteranno con la Vicepresidente Ribera come garantire l’accesso ad alloggi a prezzi sostenibili e affrontare la crescente crisi abitativa nell’UE.
Norme per un uso equo e trasparente degli algoritmi sul luogo di lavoro
Martedì sera, i deputati chiederanno alla Commissione di regolamentare l’uso dei sistemi di gestione algoritmica nei luoghi di lavoro. Una risoluzione sul tema sarà votata mercoledì.
“La mia voce, la mia scelta”: per un aborto sicuro e accessibile
I deputati discuteranno martedì e voteranno giovedì una proposta per istituire un meccanismo finanziario volto a garantire l’accesso a un aborto sicuro e legale in tutta l’UE.