Anteprima sessione plenaria PE 11 – 14 settembre 2023, Strasburgo

Mercoledì alle 9:00, la Presidente della Commissione von der Leyen terrà il suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione europea prima delle elezioni europee di giugno 2024.

Il Parlamento si appresta ad adottare in via definitiva una nuova legislazione per aumentare l’uso delle energie rinnovabili in linea con le iniziative Green Deal e REPowerEU.

I deputati voteranno su nuove misure per aumentare l’approvvigionamento di materie prime strategiche, fondamentali per garantire la transizione verso un futuro sostenibile e digitale.

I deputati discuteranno martedì e voteranno mercoledì la propria posizione su nuove norme per migliorare la qualità dell’aria dell’UE per un ambiente più pulito e più sano.

Lunedì e martedì i deputati discuteranno e voteranno le nuove regole per incentivare i Paesi dell’UE ad acquistare congiuntamente prodotti per la difesa.

Votazione sulla nuova Commissaria designata Iliana Ivanova

A seguito di una valutazione positiva da parte delle commissioni competenti e della Conferenza dei presidenti, i deputati voteranno sulla nomina di Ivanova a Commissaria UE.

Mercoledì alle 12:30, la leader dell’opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya interverrà al Parlamento europeo a Strasburgo.

In reazione alla finale della Coppa del mondo di calcio femminile segnata da molestie, i deputati dovrebbero chiedere alla Commissione come contrastare la discriminazione nello sport.

In una risoluzione che sarà discussa mercoledì e messa ai voti giovedì, i deputati dovrebbero chiedere misure UE per garantire i diritti fondamentali delle persone in prostituzione.

I deputati approveranno in via definitiva nuovi obiettivi vincolanti sulla quantità di carburanti per aerei più ecologici che dovranno essere resi disponibili negli aeroporti dell’UE.