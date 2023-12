Anteprima sessione plenaria PE 11 – 14 dicembre 2023, Strasburgo

Briefing

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Jina Mahsa Amini e ‘Donna, vita, libertà’ riceveranno il premio Sacharov

Martedì 12 dicembre alle 11:30, la Presidente Roberta Metsola assegnerà il Premio Sacharov 2023 per la libertà di pensiero a Jina Mahsa Amini e al movimento Donna, vita, libertà in Iran.

Materie prime critiche: garantire l’approvvigionamento autonomo dell’UE

Martedì 12 dicembre i deputati discuteranno e terranno la votazione finale sulla strategia per aumentare l’approvvigionamento di materie prime strategiche dell’UE.

Priorità del Parlamento per il Consiglio europeo del 14 – 15 dicembre

Mercoledì mattina, 13 dicembre il giorno prima del Vertice, i deputati presenteranno le loro richieste e aspettative in un dibattito con il Consiglio e la Commissione.

Elezioni europee 2024: il PE approverà le sue proposte

Le proposte per le elezioni 2024 in votazione comprendono un meccanismo per eleggere il Presidente della Commissione e misure per aumentare l’affluenza e rafforzare i processi democratici.

Pedro Sánchez discuterà l’esito della presidenza spagnola con i deputati

Mercoledì alle 10:30, il Presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez discuterà con i deputati i risultati della Presidenza del Consiglio dell’UE.

Gaza: il PE chiede il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco umanitario

I deputati valuteranno gli ultimi sviluppi della guerra nella Striscia di Gaza in un dibattito con il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, martedì pomeriggio.

Rendere più accessibili i dati sanitari personali in tutta l’UE

Mercoledì, il PE voterà una proposta per creare uno spazio europeo dei dati sanitari per facilitarne l’accesso elettronico anche quando i pazienti si trovano in altri Paesi UE.

Direttive colazione: il PE rivedrà le norme sulle etichettature alimentari

Il PE voterà la sua posizione negoziale sulla revisione delle norme per l’etichettatura di vari prodotti agroalimentari per aiutare i consumatori a compiere scelte più sane e consapevoli.

Il PE chiede un partenariato più forte con gli Stati Uniti

I deputati dovrebbero sottolineare, in un voto sulle relazioni con gli USA, che, in un contesto di deterioramento della sicurezza globale, l’unità transatlantica è più importante che mai.

Cina: l’UE risponde ai tentativi cinesi di sovvertire le norme internazionali

Il PE è pronto a chiedere un impegno pragmatico dell’UE con la Cina sulle sfide globali, pur continuando a confrontarsi con Pechino sulle gravi violazioni dei diritti umani nel Paese.

Incitamento all’odio: riconoscimento dei relativi reati in tutta l’UE

Il Parlamento dovrebbe invitare il Consiglio ad agire per contrastare l’incitamento all’odio e i reati generati dall’odio nell’UE, in un dibattito di mercoledì 13 dicembre e in una votazione giovedì.

I deputati sostengono il riconoscimento della genitorialità in tutta l’UE

Il PE voterà su nuove norme per garantire che i minori godano degli stessi diritti in tutti i Paesi UE, ai sensi della legislazione nazionale su affidamento, alimenti e successione.

Il Parlamento discuterà dell’esito della COP28

Giovedì, i deputati discuteranno con la Commissione e il Consiglio delle conclusioni della COP28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Il PE lancia l’allarme sui servizi digitali che creano dipendenza

Il Parlamento voterà un testo che chiede lo sviluppo di prodotti digitali etici, che non si basano su percorsi oscuri e progettazione che crea dipendenza.

Geoblocking: il PE vuole eliminare le ultime barriere rimanenti

I deputati chiedono che le norme dell’UE in materia di blocchi geografici siano applicate meglio, includendo anche i servizi audiovisivi.