Anteprima del libro ‘Il gabbiano e la tortora’ di Vincenzo D. Esposito

La raccolta di poesie è a cura della giornalista Tiuna Notarbartol

Riceviamo e pubblichiamo.

Un’anteprima esclusiva quella che si terrà a Napoli, venerdì 27 marzo alle ore 18:30 presso la Parrocchia Santa Maria della Libera, con ingresso libero fino a esaurimento posti nella Sala Merola.

Il medico Vincenzo D. Esposito presenterà il suo ultimo libro ‘Il gabbiano e la tortora’, raccolta di poesie che, per il momento, sarà possibile acquistare soltanto durante l’evento.

Il libro è pubblicato dalla Giannini Editore, nella collana Sorsi.

Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogherà con l’autore il giornalista e poeta Luca Ascierto, le letture saranno a cura della nota attrice Marina Confalone. Modera Tiuna Notarbartolo, giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante.

‘Il gabbiano e la tortora’ è un libro di poesie: non si legge soltanto, si attraversa. È un canto d’amore coniugale lungo una vita intera, un amore che ha conosciuto tempeste e silenzi, ferite e resistenza, e che continua a restare in piedi. Ondina è il faro e il porto, presenza luminosa attorno a cui si intrecciano memoria e fedeltà.

Il gabbiano e la tortora diventano figure simboliche dell’anima: inquietudine e slancio l’uno, custodia e mitezza l’altra. Due modi di amare, due modi di attraversare il dolore.

Tra le pagine vibra anche un’assenza, quella di un figlio che continua a essere presenza invisibile, luce che non si spegne.

Senza retorica né compiacimento, la poesia di Esposito alterna slanci lirici a frammenti quotidiani, visioni marine e dettagli domestici, fede interrogata e dialogo interiore. Ne nasce un lungo colloquio con la donna amata, con il figlio oltre il visibile, con Dio e con se stesso. Un atto di resistenza dell’amore, capace di trasformare la ferita in memoria viva e di ricordare che, anche quando un’ala è spezzata, il cielo continua a esistere.

Vincenzo D. Esposito è medico chirurgo. Esercita come libero professionista in Campania, dove è seguito da migliaia di pazienti provenienti da tutta Italia. Si occupa di medicina generale omeopatica, biopsicosomatica e terapia della biorisonanza.

Ha pubblicato ‘L’uomo elettromagnetico’, ‘Le vibrazioni della buona salute’, ‘Vaccinologia innata’ e ‘Siamo quanti di luce’, Giannini, a cura di Tiuna Notarbartolo. Nel 2025 ha dato alle stampe ‘Le cinque navi. Poesie d’amore, dolore, speranza e memoria’. Nel 2026 è autore di ‘Reset quantistico’.