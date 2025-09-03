Annunciati finalisti della quarta edizione del Premio Piccolo Galileo

Il 20 novembre la premiazione al Museo di Storia Naturale di Milano

Una lunga e certosina selezione, tra ben 122 testi candidati, ha portato la giuria scientifica a nominare i nove finalisti, tre per ogni categoria, della quarta edizione del Premio Piccolo Galileo.

A spuntarla sono stati:

• ‘Pando. Una storia vera’ di Giorgia Conversi e Andrea Rivola, Aboca edizioni;

• ‘Se fossi un fungo’ di Gaia Stella, Fatatrac;

• ‘Crac’ di Matteo Pompili e Lorenzo Monaco con illustrazioni di Luogo Comune, Camelozampa, per la categoria Junior, per lettrici e lettori dai 5 ai 10 anni;

• ‘Enrico Fermi. Il genio atomico di Andrea Pau e consulenza scientifica’ di Vincenzo Barone, Gallucci editore;

• ‘Il limite del mondo’ di Francesco Memo e Barbara Borlini, Tunué;

‘Pomarium’ di Giulia Piras, Il gatto verde edizioni, per la categoria Young, per lettrici e lettori dagli 11 ai 16 anni;

• ‘Ci vuole pazienza’ di Rachel Williams e Leonie Lord, Rizzoli;

• ‘Il polpo ha zero ossa’ di Anne Richardson e illustrazioni di Andrea Antinori, Editoriale scienza;

• ‘Sistemi nascosti. Acqua, elettricità, Internet. Un libro di scienze a fumetti’ di Dan Nott, Quinto quarto, per la categoria Stranger, per libri internazionali, stampati per la prima volta all’estero, tradotti in lingua italiana per lettrici e lettori dai 7 ai 12 anni.

La giornata finale del premio sarà giovedì 20 novembre 2025 nella prestigiosa sede del Museo di Storia Naturale di Milano.

In quell’occasione a decretare i vincitori sarà la combinazione dei voti di 3 giurie: oltre a quella scientifica, nei prossimi mesi 30 giovani, 10 per ogni categoria, saranno chiamati a leggere e valutare le opere finaliste; mentre nella giornata conclusiva esprimerà le sue preferenze il Pubblico dei ragazzi e delle ragazze, chiamato a votare in base alla presentazione che i finalisti faranno dal vivo delle opere.

Il premio

Giunto alla quarta edizione e organizzato da Gruppo Pleiadi SCS, società attiva nella divulgazione scientifica da oltre dieci anni, il premio Piccolo Galileo mira ad avvicinare i più piccoli alle materie STEAM, scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica, a ridurre il tasso di abbandono scolastico attraverso il coinvolgimento delle scuole, e a diminuire l’iperconnessione digitale dei minori, attraverso la promozione della lettura.

Configuratosi come un unicum a livello internazionale – non esistono, ad oggi, premi letterari sulla scienza specificatamente dedicati alle giovani generazioni in Italia e in Europa – il riconoscimento ha visto negli anni un crescente interesse sia di pubblico, con sempre più giovani e giovanissimi coinvolti, sia di editori, con un aumento costante delle opere in gara.