Annullo filatelico per ‘Neapolis 2500’ sulla nave MSC World Europe

In programma il 22 settembre
Riceviamo e pubblichiamo.
In occasione dell’evento ‘Neapolis 2500 – brindisi alla città’, in programma a Napoli, lunedì 22 settembre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale con la dicitura: ‘Neapolis 2500 – brindisi alla città – 22.9.2025 – 80121 Napoli 35’, richiesto da Elysium Srl.
Nello stesso giorno, dalle ore 13:30 alle 16:30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo spazio allestito a bordo della nave da crociera MSC World Europe.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Napoli 35/ Sportello filatelico via Giorgio Arcoleo, 54 – 80121 Napoli.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.