Annullo filatelico per Inaugurazione casa del made in Italy

Il 12 luglio sarà possibile timbrare, con il bollo speciale, le corrispondenze presentate nell’ufficio postale di Napoli 35

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione della ‘Inaugurazione casa del made in Italy’, in programma venerdì 12 luglio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, recante la dicitura ‘Inaugurazione casa del made in Italy – 12.7.2024 – 80121 Napoli 35’.

Nello stesso giorno sarà possibile timbrare, con il bollo speciale, le corrispondenze presentate nell’ufficio postale di Napoli 35 – Sportello filatelico, in via Giorgio Arcoleo 54 – 80121 Napoli.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.