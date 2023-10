Annuario ARPAT 2023, in Toscana acqua e aria in miglioramento

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

In Toscana la qualità dell’ambiente ‘regge’ nonostante l’estremizzazione dei fenomeni climatici.

I trend positivi dello scorso anno sono confermati dai dati raccolti nel 2022 in Toscana e organizzati all’interno dell’Annuario ARPAT 2023, presentato questa mattina a Firenze nella sede della Presidenza della Regione Toscana.

I rilievi effettuati mostrano un progressivo miglioramento della qualità dell’aria, riduzione graduale negli ultimi dieci anni delle concentrazioni di polveri sottili, del biossido d’azoto e di altri inquinanti, grazie alle varie azioni di mitigazione intraprese, nonostante persistano alcune criticità localizzate.

Anche la qualità delle acque superficiali mostra un miglioramento, con alti e bassi spesso collegati alla riduzione o sostituzione di molte sostanze impiegate nell’agricoltura o nell’industria.

ARPAT, l’Agenzia di protezione ambientale della Toscana, controlla anche le attività produttive ed anche questo monitoraggio mostra una progressione verso modelli di produzione più rispettosi dell’ambiente grazie all’adozione di nuove tecnologie per l’abbattimento degli inquinanti e all’introduzione di sistemi di gestione ambientale.

Ha detto il Presidente della Regione Eugenio Giani:

Il quadro che emerge dai dati ARPAT ci impone di lavorare sempre di più per la nostra Toscana che, tuttavia, risulta complessivamente una tra le regioni italiane meglio tenute e gestite. I dati illustrati oggi evidenziano nuove sfide ambientali, ad esempio quelle legate ai cambiamento climatici.

Pensiamo alle ‘bombe d’acqua’, impattanti non solo per quanto riguarda la difesa del suolo, ma anche le quello che poi portano al mare. Dobbiamo affrontare queste novità con lungimiranza, come abbiamo già fatto per quanto riguarda il consumo di suolo, tutelando il territorio con il ‘consumo zero’ e la salvaguardia delle aree boscate. Ricordo, infatti, che siamo la regione italiana con più superficie boscata in proporzione all’estensione e alla popolazione.

Certo emergono delle criticità locali, penso alle pm10 e all’azoto, ma nel complesso la qualità dell’ambiente è sotto controllo e vediamo una Toscana che le problematiche con risposte politiche mirate, come ad esempio il potenziamento ferroviario, la rete delle tranvie, gli incentivi per la mobilità ciclabile.

Tutte queste azioni oggi mostrano i loro frutti. Il funzionamento di ARPAT pur nel rispetto della reciproca autonomia, è una delle priorità della Regione Toscana. Continueremo a sostenere il suo lavoro di assoluta qualità e professionalità e per questo faremo il possibile per dare seguito alle richieste di potenziamento dell’organico, pur in un’ottica complessiva che deve tener conto anche delle richieste di tutti gli altri organismi regionale.