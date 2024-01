Annual Meeting Invest in Tuscany 2024 a Palazzo Borghese a Firenze

Il programma del 17 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Previsioni, obiettivi e strumenti saranno al centro dell‘Annual Meeting di Invest in Tuscany in programma domani, mercoledì 17 gennaio 2024, dalle ore 14:30 a Firenze, nelle sale di Palazzo Borghese, via Ghibellina 110.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni regionali, del governo e di alcune delle principali aziende multinazionali con sede in Toscana.

In occasione dell’incontro sarà presentata la nuova strategia di attrazione di investimenti stranieri in Toscana e il nuovo bando che sarà attivato all’inizio di quest’anno.

Sarà illustrato anche il Rapporto 2024 della Community Toscana, a cura di The European House – Ambrosetti.

L’intervento del Presidente Eugenio Giani è previsto in apertura, alle 15:00.

Ai tavoli pomeridiani parteciperanno anche gli Assessori regionali Monia Monni, ambiente ed economia circolare, Alessandra Nardini, istruzione, università e ricerca, relazioni internazionali, Stefano Ciuoffo, infrastrutture digitali e rapporti con gli enti locali, Leonardo Marras, economia, attività produttive e turismo.

Tra i relatori annunciati: Amedeo Teti, Dirigente generale dell’Unità di Missione Attrazione e Sblocco Investimenti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Gilberto Dialuce, Presidente ENEA, Marta Testi, ad ELITE – London Stock Exchange Group, Niccolò Moschini, Corporate Communications and Institutional Relations Director Italy, Kering, Georges Madessis, Country Manager Italy, Ineos Inovyn, Luigi Lazzareschi, ad Sofidel, Paolo Ruggeri, Voordinatore Commissione Multinazionali e Vicepresidente Nuovo Pignone – Baker Hughes.

Programma dell’evento