Anno giubilare. Alla Stazione Termini Roma infopoint Regione Campania

Sarà attivo dal 24 dicembre 2024 e per tutto il 2025

Da domani, 24 dicembre, in occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’anno giubilare da parte del Santo Padre in San Pietro, sarà attivo un infopoint della Regione Campania all’interno della Stazione Termini di Roma, per accogliere le migliaia di pellegrini e visitatori attesi per tutto il 2025.

Il Giubileo 2025 è dedicato ai ‘Pellegrini di Speranza’, con particolare rilievo, dunque, per la dimensione fisica e spirituale del viaggio.

L’evento rappresenta una grande opportunità di promozione turistica per una regione come la Campania, ricca di itinerari dove fede e cultura si intrecciano in un percorso di straordinaria bellezza.

L’installazione dell’infopoint turistico all’interno della Stazione ferroviaria di Roma Termini, finanziata nell’ambito del ‘Piano strategico Cultura e Turismo 2024’, è solo la prima di una serie di iniziative di comunicazione e interventi strutturali programmati dalla Regione Campania in occasione dell’anno giubilare.

Presso l’Infopoint, posizionato all’ingresso della Stazione Termini e precisamente all’interno della Galleria ‘GOMMATA’, il turista in viaggio potrà soffermarsi, reperire guide e opuscoli, rivolgersi al personale preposto per tutte le informazioni riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico della Campania, in particolare sugli itinerari di fede.

Per l’occasione, è stata riedita la pubblicazione ‘Percorsi dell’Anima – verso il Giubileo‘, una guida che accompagna il visitatore alla scoperta di Conventi, Chiese, Santuari, luoghi di fede che esprimono suggestioni ed esaltano l’identità religiosa della Campania che, per secoli, è stata una Terra di grandi riferimenti spirituali.