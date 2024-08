Anno di riconoscimenti importanti per l’eclettica Roberta Giallo

Dopo i riconoscimenti di Bologna, Roma e Cannes, il 2 settembre 2024 l’artista si recherà in Puglia, per ricevere il prestigioso ‘Premio Città di Nardò’

Anno di riconoscimenti importanti per Roberta Giallo, cantautrice che dell’eclettismo ha fatto un vero e proprio manifesto.

Dopo i riconoscimenti di Bologna, Roma e Cannes, il 2 settembre 2024 l’artista si recherà in Puglia, per ricevere il prestigioso ‘Premio Città di Nardò’.

Il premio nasce con l’obiettivo di celebrare la carriera e il percorso professionale di chi si è distinto in ambito sociale, musicale, culturale e nelle arti varie.

Tra le personalità premiate quest’anno, anche Mariella Nava e Bungaro.

L’appuntamento è fissato alle ore 21:30, in piazza Salandra, Comune di Nardò (LE).

Roberta Giallo è anche molto attesa al Gaber Club di Trani (BR), dove il 3 settembre, in solo piano e voce, terrà il suo concerto già sold out da giorni, durante il quale non mancherà di omaggiare il suo geniale amico e mentore, Lucio Dalla.

Ha dichiarato Roberta Giallo:

Questo riconoscimento è linfa vitale per me, che negli anni ho sempre optato per strade molto sperimentali e alternative, là dove non trovavo spazio in quelle più battute e affollate, o con le porte sbarrate… costringendomi, spesso, con dedizione e sacrificio, a percorrere sentieri sconosciuti, dove la solitudine e la fede sono state, insieme alla mia famiglia e al mio compagno, i sostenitori più importanti e preziosi, soprattutto nei momenti difficili. Ma è vero anche che non ho mai smesso di credere fortemente nella mia personalissima e libera arte, soprattutto nel dialogo e nel sacro, che si manifesta in musica e nelle altre arti collaterali, mettendole in relazione, creando connessioni del cuore profonde, proprio come può avvenire con gli esseri umani con affinità elettive importanti.

Ricordiamo lo storico dei Premi ricevuti da Roberta Giallo soltanto nell’anno in corso, augurandole un percorso sempre luminoso e in ascesa:

– ‘La Targa MEI’ per aver diffuso l’Arte di Lucio Dalla in Italia e nel Mondo, Bologna, Teatro del Navile, marzo 2024;

– Il Premio Sorriso RAI Cinema Channel al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale ‘Tulipani di Seta Nera’ per il miglior videoclip del brano ‘Ci salveranno gli alieni’, Roma, Piazza della Repubblica, maggio 2024;

– Il Premio ‘Best European Song Of the Year’ per il mio brano ‘Voce al Bene’, cantato in duetto con Samuele Bersani, assegnato da Wild Filmmaker su Hollywood Reporter, Cannes, maggio 2024.

Biografia

Artista multidisciplinare, Roberta Giallo è cantautrice, scrittrice, attrice, visual artist, performer teatrale e produttrice. Nata a Senigallia, si è laureata con lode in Filosofia a Bologna, dove si è stabilita e ha avviato il suo percorso ‘contaminato e sperimentale’.

Ha collaborato con luminari come Lucio Dalla, Samuele Bersani, Mauro Malavasi, Ernesto Assante, Paola Pallottino, Corrado Rustici, Valentino Corvino, Beppe D’Onghia e importanti Orchestre Italiane.

Nel 2006 ha aperto il concerto di Sting a Napoli e ha successivamente lavorato con Dalla, suo produttore e mentore. Nel 2014 con lo spettacolo ‘Trip Of a Dreaming Soul’ ha debuttato con successo ad Hong Kong, dove è stata richiamata nel 2019 per rappresentare l’Italia al festival Europeo della Musica ‘Make Music HK’.

Nel 2018 con il suo ‘Astronave Gialla World Tour’ si è esibita in solo piano e voce a Los Angeles, Singapore, Ho Chi Minh, Montecarlo, Mosca, Oslo, Porto, Kiev, Hong Kong. Nel 2019 ha debuttato come attrice nel film ‘Il Conte Magico’ e ha ricevuto il premio come migliore attrice protagonista al ‘Symbolic Art Film Festival’ di San Pietroburgo.

Oltre alle numerose pubblicazioni, e alla sua intensa e multiforme attività live in teatri, club, e luoghi di pregio, è da diversi anni giurata ai Live di ‘Musicultura’ e autrice di colonne sonore per il cinema e spettacoli teatrali. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti come il ‘Premio Bindi’, il ‘Premio dei Premi MEI’, La Targa Kora al Premio Lauzi, il ‘Premio Inedito di Torino’, la ‘Targa MEI’, marzo 2024, per la diffusione dell’arte di Lucio Dalla nel mondo e i recentissimi ‘Premio Sorriso Rai Cinema Channel’ al Festival Internazionale della Cinematografia di Roma ‘Tulipani di Seta Nera categoria #SocialClip’, maggio 2024, e l’Award ‘Best Song of the Year 2024’ per il brano ‘Voce Al Bene’, feat. Samuele Bersani, assegnato durante il Festival di Cannes 2024 da Wildfilmmaker, il più grande network di film maker del mondo. La notizia è stata riportata anche da The Hollywood Reporter il 18 maggio 2024.

Anche presentatrice, ha condotto il TEDX 2023 al teatro Duse di Bologna e numerose rassegne dedicate ai cantautori e alle cantautrici della scena indipendente. Il 26 aprile è uscito il suo 4° album, ‘Reminiscenze’, già pluripremiato.