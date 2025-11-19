‘Anniversaires ’25’ al Museo Darwin-Dohrn

L’AmitiEnsemble presenta il 21 novembre un divertissement cameristico tra citazioni e trascrizioni di Scarlatti, Strauss figlio, Bizet, Ravel, Enescu e Shostakovič

L’anno che sta terminando è stato caratterizzato da una serie di ricorrenze: centenari, bicentenari, cinquantenari di nascite e scomparse legate alla storia della musica colta.

Così l’associazione Maggio della Musica ha scelto di ospitare un appuntamento speciale, intitolato ‘Anniversaires ’25’, con sottotitolo scherzoso: ‘ma non è una cosa seria’, venerdì 21 novembre alle ore 20:00 nel Museo Darwin-Dohrn di Napoli.

A dare vita a una serie fitta di trascrizioni e citazioni di brani di Domenico Scarlatti, Johann Strauss figlio, Georges Bizet, Maurice Ravel, George Enescu e Dmitrij Shostakovič sarà l’AmitiEnsemble, costituito da Selene Pedicini, violino, Francesco Venga, viola, Giovanna D’Amato,violoncello, Francesco Venneri, fisarmonica, con la partecipazione di Stefano Valanzuolo negli inediti panni del bravo presentatore.

Nelle note di presentazione si legge:

Che cosa tiene insieme le rigorose tentazioni barocche di Scarlatti con le suadenti atmosfere evocate da Bizet? E il mood malinconico della Pavane con i bagliori di un valzer di Strauss? E ancora, il ritmo di Habanera con quello di una Jazz Suite? Niente di niente, appunto, se non una serie (labile) di coincidenze celebrative.

Andare a cercare un filo rosso colto, coerente e storico che collegasse questi autori e le loro opere sarebbe risultato cimento pretestuoso. Il testo che accompagna e scandisce ‘Anniversaires ’25’, scritto da Valanzuolo, non ha aspirazioni filologiche e men che meno didascaliche.

È, piuttosto, un pre/testo giocoso che allo spettatore offre un’ipotesi di ascolto inaspettata e forse l’occasione di riflettere sui danni indotti dall’uso e l’abuso della tivvù; specialmente quando si parla di musica.

Non bisogna aspettarsi un concerto nel senso consueto del termine: ‘Anniversaires‘ è un divertissement cameristico, reso surreale dalle incursioni di un presentatore molto ma molto sopra le righe.

Biografie

Selene Pedicini

Ha intrapreso l’attività concertistica debuttando come solista, accompagnata dai Cameristi del Teatro alla Scala. Vincitrice di selezioni per le Orchestre RAI di Napoli e Roma, per l’Orchestra Regionale Toscana e il Teatro Comunale di Treviso, ha collaborato con numerose compagini in Italia e all’estero, in gran parte con il ruolo di Primo violino. Laureata in Lettere moderne, è esperta di didattica e metodologia. È operatore del Sistema Abreu.

Francesco Venga

Si è perfezionato con Bruno Giuranna, presso l’Accademia Stauffer di Cremona e presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove ha ottenuto il Diploma d’onore nel 2013. Con il Quartetto Felix è stato ospite di Radio3 Suite, de I Concerti del Quirinale ed è regolarmente invitato in festival e istituzioni concertistiche italiane ed estere.

Nel 2023 ha vinto il concorso per Prima viola presso l’Orchestra di Padova e del Veneto. È stato Prima viola ospite presso il Teatro San Carlo, Opera di Roma, Petruzzelli di Bari, Filarmonica Marchigiana e ORT. Insegna Musica da Camera presso il Conservatorio di Avellino.

Giovanna D’Amato

Diplomata in Violoncello, laureata in Lettere moderne, è concertista e attiva divulgatrice dell’arte musicale. Ha fatto parte delle orchestre RAI e dell’Orchestra Femminile Europea.

Fondatrice del Quartetto Meridies, con il quale ha vinto numerosi concorsi, realizzato tournée internazionali e inciso per diverse case discografiche, svolge la sua carriera concertistica dedicandosi soprattutto alla musica da camera. Importanti, per la sua crescita, gli incontri con il Quartetto Borodin, il Quartetto Amadeus e il Quartetto di Tokyo. Si è esibita alla Carnegie Hall. Insegna Musica d’insieme per archi al Conservatorio di Avellino.

Francesco Venneri

Nel 2023 consegue la laurea di I livello in Fisarmonica classica presso il conservatorio di Salerno, sotto la guida di Giuseppe Scigliano. Attualmente è laureando al corso di laurea di II livello in Fisarmonica. Partecipa a concorsi musicali nazionali ed internazionali riscuotendo notevoli successi.

Nel 2023 prende parte al podcast Matricola Musica, in onda su RAI Play Sound. Nel 2024 è in tour con Manù Squillante, vincitore del Premio De André. Nel 2025 è ospite dell’Accordionf(est) a Tallinn. Si esibisce in prestigiosi contesti come la Sala Accademica del Conservatorio di Roma, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Arena Sferisterio di Macerata.

Stefano Valanzuolo

Critico musicale per Il Mattino e conduttore – autore in Radio3. Direttore artistico del ‘Maggio della Musica’ di Napoli e del festival ‘Corto Circuito’. È stato Direttore del Ravello Festival e dell’Arena Flegrea, a Napoli. I suoi testi teatrali sono rappresentati da Biennale Teatro di Venezia, Ravenna Festival, Campania Teatro Festival Italia, Cantiere di Montepulciano, la Milanesiana, Teatro Bellini di Catania, Teatro Verdi di Trieste.

Ha scritto libretti per opere di Galante, Gon, Taralli, Schittino. Ha insegnato ‘Organizzazione dello Spettacolo’ al Conservatorio di Benevento e al Conservatorio di Napoli.

Programma

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)

Sonata in La minore K. 149

Johann Strauss figlio (1825 – 1899)

Kaiser-Walzer, op. 437

Georges Bizet (1838 – 1875)

Habanera dall’opera ‘Carmen’

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Pavane pour une infante défunte

George Enescu (1881 – 1955)

Aubade per Trio d’archi in Do Maggiore

Dmitrij D. Shostakovič (1906 – 1975)

Cinque pezzi per due violini e pianoforte; Jazz Suite n. 2