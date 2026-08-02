Annalisa Minetti incorona Sara Cortellessa: è lei Miss Cinema Roma 2026

Nella Villa di Traiano, Miss Cinema Roma esalta ‘Lazio, la bellezza del talento’, regalando a Sara Cortellessa l’accesso alle Prefinali Nazionali

Riceviamo e pubblichiamo.

Il fascino di Miss Italia, le suggestioni del grande cinema e la bellezza senza tempo della Villa di Traiano hanno fatto da cornice all’incoronazione di Sara Cortellessa, nuova Miss Cinema Roma 2026, premiata sul palco di Arcinazzo Romano da Annalisa Minetti.

La venticinquenne di Roma, residente nel quartiere di Selva Candida, ha conquistato uno dei titoli storici del concorso nazionale al termine di una serata dedicata all’eleganza e al talento, organizzata da Delta Events in collaborazione con il Comune di Arcinazzo Romano e inserita all’interno dello spettacolo ‘Lazio, la bellezza del talento’.

Studentessa di Giurisprudenza, Sara Cortellessa sogna di diventare magistrato, ma coltiva anche il desiderio di entrare nel mondo del cinema. Bionda, con gli occhi castani, ama leggere, cantare, ascoltare musica e praticare sport.

Grazie alla conquista della fascia di Miss Cinema Roma 2026 accede direttamente alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

Sul secondo e terzo gradino del podio si sono classificate Chiara Quaranta, 18 anni, di Ostia, e Gioia Gusci Renzetti, 18 anni, di Subiaco. Chiara, diplomata al liceo classico e prossima studentessa di Economia e Management, coltiva da quindici anni la passione per la danza e sogna un futuro nel mondo dello spettacolo.

Gioia, diplomata al liceo delle Scienze umane, aspira invece a diventare un’atleta e ama il canto e la chitarra.

La serata è stata presentata da Margherita Praticò, agente esclusivo di Miss Italia per il Lazio, con la regia di Mario Gori.

Madrine dell’appuntamento sono state Martina Sambucini, Miss Italia 2020 e Presidente della giuria, e Beatrice Mazzoni, Miss Roma 2024.

Beatrice Mazzoni ha affiancato la conduttrice nel momento dedicato alla presentazione delle concorrenti, rivolgendo loro alcune domande per permettere al pubblico di conoscerne personalità, passioni e aspirazioni.

Un passaggio particolarmente coinvolgente, pensato per raccontare le ragazze a trecentosessanta gradi e avvicinarle agli spettatori.

Margherita Praticò ha dichiarato:

Dopo il Teatro delle Acque di Frascati, la scalinata di Palazzo Colonna a Marino e la scenografia di Palazzo Rospigliosi a Zagarolo, la Villa di Traiano di Arcinazzo Romano completa uno straordinario poker di bellezza e di eleganza della nostra regione. Luoghi unici, capaci di raccontare la storia e l’identità del Lazio, che si sposano perfettamente con la bellezza e l’eleganza di Miss Italia, il concorso che quest’anno celebra i suoi primi ottant’anni. Portare le nostre ragazze in questi scenari significa valorizzarne il talento e, nello stesso tempo, mostrare al pubblico alcune delle cornici più affascinanti del territorio.

Tra i componenti della giuria, guidata da Martina Sambucini, figuravano anche il sindaco di Arcinazzo Romano Luca Marocchi, il personal trainer Tommaso Capezzone e Maria Maiani, fondatrice della MAM – Maiani Accademia Moda.

Gli abiti della MAM – Maiani Accademia Moda hanno illuminato il palcoscenico della Villa di Traiano, esaltando il connubio tra creatività, eleganza e spettacolo.

Il momento più atteso dal pubblico è stato la sfilata delle Miss sulle note dell’iconica colonna sonora de ‘La dolce vita’, un omaggio al grande cinema italiano che ha idealmente collegato la Villa di Traiano alla Città Eterna, trasformando per una sera il parco archeologico in un autentico set cinematografico a cielo aperto.

Ospite della manifestazione è stata Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, che ha partecipato in passato al concorso di Miss Italia. Sul palco ha condiviso con le ragazze alcuni passaggi della propria esperienza umana e professionale, invitandole a vivere con gioia, entusiasmo e consapevolezza il percorso offerto dal concorso.

A lei è spettato anche il momento più emozionante della serata: l’incoronazione di Sara Cortellessa, accolta dagli applausi del pubblico presente nella Villa di Traiano.

La finale di Miss Cinema Roma ha impreziosito un nuovo appuntamento di ‘Lazio, la bellezza del talento’, lo spettacolo che unisce il fascino di Miss Italia alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della regione.

Il tour delle finali regionali di Miss Italia Lazio proseguirà venerdì 7 agosto a Pomezia, dove sarà assegnato il titolo di Miss Eleganza Lazio 2026.