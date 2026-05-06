ANM: variazione al servizio per visita Papa Leone XIV

In vigore l’8 maggio in diverse strade cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della Visita Pastorale di sua Santità Papa Leone XIV, sono state disposte limitazioni al transito in diverse strade cittadine.

Pertanto, il servizio di superficie ANM subirà le seguenti variazioni programmate dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze di venerdì 8 maggio 2026:

• Linee 154, 202: sospese;

• Linea 128: limita il percorso di esercizio a piazza Amedeo dove effettua la sosta tecnica;

• Linea 151 – R2 transitano per corso Garibaldi superiore, piazza Carlo III, via Foria, via Pessina, piazza Dante, via Toledo, via C. Battisti, piazza Matteotti, via Diaz, via Monteoliveto, piazza Dante e ritorno;

• Linea 204: limita il percorso al Museo Nazionale;

• Linea (esercita con bus): limita il percorso in via Monteoliveto;

• Linea: limita il percorso in Piazza Sannazaro;

• Linea giunta in Piazza Sannazaro prosegue per via Sannazaro, via Caracciolo, via Mergellina, Piazza Sannazaro, galleria Laziale e proprio percorso di esercizio.

Gli orari di attuazione dei provvedimenti sopra descritti sono da ritenersi indicativi e suscettibili di variazioni sulla base dell’evolversi della manifestazione e della progressiva chiusura/riapertura a traffico delle strade interessate.

• Servizio Funicolari: regolare

• Servizio Metro L1 e L6: regolare

Eventuali modifiche all’esercizio verranno comunicate in real time attraverso i profili social media ANM Facebook, X e Instagram.