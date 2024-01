‘Animus Anima’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma il 30 e 31 gennaio

Appuntamento con la danza al Teatro Lo Spazio di Roma, il 30 e 31 gennaio, ore 21:00, con ‘Animus Anima’, spettacolo ideato da Ludovic Party, musiche Claude Debussy, Zoltàn Kodaly, Lambarena, Giovanni Sollima, interpreti Vanessa Nacci, Marco Della Corte, scenografie Marco Schaufelberger, luci Alessandro Iannattone, una produzione Melanchòlia Teatro.

L’idea secondo la quale le energie maschili e femminili, così come le intende Jung, risiedano dentro di noi può sembrare astratta e teorica. Ha infatti implicazioni molto concrete e apprezzabili per la nostra vita quotidiana.

In ogni donna c’è anche un Animus, un’energia maschile, decisionale e razionale della psiche. Come in ogni uomo, c’è anche un’Anima, un’energia femminile più vicina alle proprietà accoglienti, creative, emotive e intuitive dello spirito. Non ci rende meno ‘femminili’ o meno ‘maschi’, ma ci rende persone più complete.

Invece, ogni volta che rifiutiamo le caratteristiche energetiche dell’Animus o dell’Anima, rischiamo di identificarci troppo semplicisticamente nelle caratteristiche del nostro sesso. In tal modo, si rischia di svalutare o sminuire il sesso opposto.

Questo progetto si propone di esplorare l’Animus e l’Anima proiettati da due artisti che tutto mette insieme, una danzatrice e un danzatore. Il legame che li unisce è la musica, il tempo, il ritmo e, ovviamente, il respiro.

La musica e in questo caso anche la parola non sarà un accompagnamento alla danza, ma la sua diretta espressione e complementarietà in un unico linguaggio. Due esseri seduti dos à dos in scena. Uno vestito di nero è un fauno, l’altro vestito di rosso è una ninfa.

Sono due facce della stessa medaglia. Danzano seduti il maschile e il femminile di ciascuno. Sono distinti ma uno solo. Questo linguaggio sarà anima per anima, riassumendo tutto, profumi, suoni, colori, un pensiero che cattura il pensiero.

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 43

Roma

Informazioni e prenotazioni

339-775 9351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it