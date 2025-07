‘Anima’, il live experience di Lidia Schillaci in Tour

Al via il 22 luglio dal Teatro di Andromeda di Santo Stefano Quisquina (AG)

Partirà il 22 luglio alle 18:30, da uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia – dal teatro più alto del mondo – il Teatro di Andromeda di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento il tour di ‘Anima’, il nuovo spettacolo scritto integralmente ed interpretato dalla straordinaria voce di Lidia Schillaci, produzione a cura di Scarlatti Management.

‘Anima’ è uno spettacolo unico nel suo genere: una vera e propria live experience pensata per offrire al pubblico non solo un concerto, ma un percorso emozionale e spirituale.

Sul palco, ad accompagnare Lidia, Ciccio Leo, produttore e arrangiatore di grande talento – che ha curato la direzione musicale e gli arrangiamenti dello spettacolo – insieme ad un quartetto d’archi di cui gli arrangiamenti sono stati affidati al maestro Giuseppe Vasapolli e la coreografia ideata da Giulia Tartamella, interpretata da Mario Manzella e Grazia Montelione, ballerini del collettivo K-osmosi

Il repertorio musicale di anima abbraccerà grandi brani della musica internazionale e italiana, da classici rock iconici a composizioni della canzone d’autore, ed alcuni brani della stessa Lidia, rivisitati in chiave elettronica e viscerale, con arrangiamenti originali che fondono suoni ambient e orchestrali.

Lo spettacolo sarà articolato in quattro atti, ognuno dedicato a un moto dell’animo, e costruito intorno a un colore, una sonorità e una scenografia naturale, scelta tra i luoghi più carichi di spiritualità e magnetismo: Amore, Rosso; Guarigione, Blu; Fede, Magenta, e Rinascita, Bianco.

A guidare il pubblico in questo percorso sarà la Voce dell’Universo, interpretata da una voce fuoricampo.

Come la stessa Lidia Schillaci afferma:

C’è uno spazio invisibile tra l’arte e il cuore umano, un luogo in cui il suono si fa memoria, il colore diventa vibrazione dell’anima. In questo spazio nasce ‘Anima’: un’esperienza artistica totale, viva, intensa, che supera i confini della performance per diventare viaggio interiore. ‘Anima’ non è soltanto uno spettacolo. È un rito collettivo. È un abbraccio tra voce e luce. È la celebrazione della parte più autentica di noi: la nostra essenza, la nostra sensibilità.

In un mondo spesso frenetico e disconnesso, ‘Anima’ si propone come pausa sacra, tempo sospeso, spazio di ascolto profondo.

A fine spettacolo, ogni spettatore sarà invitato a lasciare un pensiero all’interno della Sfera dell’Anima, una teca, contenitore simbolico all’uscita della venue.

Chi lo desidera potrà scrivere ciò che ha vissuto o riscoperto durante il viaggio.

Questi messaggi, raccolti con rispetto e cura, potranno essere condivisi sui canali social di Lidia per immortalare, come in una fotografia collettiva, l’esperienza vissuta insieme.

Queste le date del tour già confermate:

• 22 luglio – Teatro di Andromeda 18:30 – S. Stefano Quisquina- (AG)

• 27 luglio – Castello 19:00 – Caccamo – (PA)

• 29 luglio – Teatro Pietra Rosa 21:00 – Pollina – (PA)

• 30 luglio – Palazzo del principe 21:00 – Camporeale – (PA)

• 31 luglio – Parco archeologico di Selinunte 21:00 – Selinunte – (TP)

• 2 agosto – Saline Genna 19:00 – Marsala – (al tramonto) (TP)

• 8 agosto – Villa Palmeri 21:30 – Termini Imerese – (PA)

Breve bio di Lidia Schillaci

Cantante e compositrice, ha studiato pianoforte, canto lirico e jazz. Ha collaborato con artisti come Eros Ramazzotti, Max Pezzali ed Elisa, e prestato la voce per campagne pubblicitarie come Nutella. Vincitrice di Tale e Quale Show 2020, ha ricevuto un premio al Festival del Cinema di Venezia per le sue colonne sonore.

Il suo spettacolo ‘Futura – Donne per Lucio’ ha registrato il sold out al Teatro Antico di Taormina. Attualmente porta in scena Oltreoceano e Anima, un’esperienza immersiva senza precedenti. Con ‘Anima’, Lidia compie un passo ulteriore verso un’arte totale e multidimensionale, che fonde musica, corpo, luce, coscienza e spiritualità.