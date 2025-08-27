Aniene Festival, in scena il gran finale dell’ottava edizione

Concerti, dj set e social dance in programma dal 28 al 30 agosto al Parco Nomentano di Roma

Dopo aver animato l’estate romana con oltre 90 giorni di musica, teatro, incontri e balli che hanno visto salire sul palco circa 500 artisti, l’Aniene Festival si prepara a concludere la sua ottava edizione.

Per il gran finale, ci sono in programma per il 28, 29 e 30 agosto tre appuntamenti imperdibili con cui celebrare la produzione artistica, la creatività femminile e lo swing.

Giovedì 28 agosto – Swing Factor Closing Party con We Three

L’ultima serata della stagione di Swing Factor si apre alle 20:30 con una lezione di Lindy Hop insieme ai Savoy Swing, per scaldare la pista e immergersi subito nel ritmo.

Alle 21:30 il gran finale: lo Swing Factor Closing Party con We Three. Le voci straordinarie di Francesca Faro, Roberta Vaudo e Davide Palma si alterneranno sul palco con i loro stili differenti e canteranno insieme come nei migliori gruppi vocali dello swing, per una serata indimenticabile.

Venerdì 29 agosto – Female Friday Live Closing Party

Dalle ore 20.00, il palco del Parco Nomentano ospiterà l’ultima tappa della rassegna a cura di Female Cut, dedicata alla produzione artistica femminile. Protagonista della serata sarà Hallyx – al secolo Alessandra Arcangeli, artista romana di origini cubane, cantante, cantautrice e attrice – che porterà un live fatto di contaminazioni tra folklore latino e suggestioni teatrali.

A seguire, la consolle passerà nelle mani di Miz Kiara, direttrice artistica della rassegna e co-fondatrice di Female Cut, con un dj set sperimentale.

Il Closing Party celebra così la conclusione di un viaggio musicale che ha dato spazio, per tutta l’estate, ad alcune delle più interessanti artiste contemporanee come Giulia Anania, Diana Tejera, Chiarè, Agnese Valle, Tarsia, Bea Sanjust & White Rock, Crista, Gloria Tricamo, Nori, Cecilia Lavatore e La Noce che con le loro storie, parole, note e visioni hanno saputo esplorare nuovi linguaggi sonori e affermare un ruolo sempre più centrale delle donne nell’industria musicale.

Sabato 30 agosto – Gran finale con La Mini Swing Gang Band

A concludere l’ottava l’edizione dell’Aniene Festival e a trasformare il Parco Nomentano in una pista da ballo sotto le stelle ci penserà l’energia de La Mini Swing Gang Band con il live atteso per il 30 agosto alle ore 22:00.

Nata nel 2018 come trio vocale, la formazione si è presto arricchita di batteria e pianoforte, costruendo un repertorio che spazia dai grandi classici dello swing fino a rivisitazioni vintage di brani di epoche diverse. Con influenze ragtime, jive e boogie,

La Mini Swing Gang Band unisce tecnica e spontaneità in performance che invitano all’ascolto e alla danza, in dialogo costante con la comunità del lindy hop e della social dance. La formazione vede Anastasia Soboleva e Giulia Ratti alle voci; Lorenzo Mazzoni voce, chitarra e bassi; Andrea Marano al pianoforte e Daniele Russo alla batteria.

Dal 2017 l’Aniene Festival è il salotto a cielo aperto del Parco Nomentano: concerti, spettacoli di teatro, balli, incontri letterari e performance trasformano le rive del fiume in un epicentro di cultura e intrattenimento per grandi e piccini consolidando così, anche quest’anno, il Festival come punto di riferimento per l’intero quartiere e l’estate romana.

Tutte gli eventi e le attività sono a ingresso gratuito. Maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito web di Aniene Festival o sui canali social.

Aniene Festival

Dal 1° giugno al 30 agosto

Tutti i giorni dalle 18:00 alle 02:00

Parco Nomentano

Sito web: www.anienefestival.it

Facebook: www.facebook.com/anienefestival

Instagram: www.instagram.com/anienefestival/

Info: info@anienefestival.it