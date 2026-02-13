Angelilli su adesione Civitavecchia al Consorzio Industriale Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo soddisfazione per la decisione del Comune di Civitavecchia di aderire al Consorzio Industriale del Lazio, accogliendo l’appello al dialogo e alla responsabilità istituzionale che abbiamo rivolto nelle scorse settimane.

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, Commissario alla reindustrializzazione per l’area di Civitavecchia, Vicepresidente e Assessore Sviluppo economico della Regione Lazio a proposito dell’intenzione espressa dal Comune di Civitavecchia di entrare nel Consorzio Industriale del Lazio.

Nei giorni scorsi il neocommissario straordinario di Governo per Civitavecchia Angelilli ha tenuto degli incontri istituzionali con gli amministratori del territorio e le parti sociali.

Il Commissario di Governo ha concluso:

È prevalso il buonsenso, nell’interesse generale del territorio e del suo tessuto produttivo. Il confronto ha consentito di superare le criticità iniziali, chiarendo in modo inequivocabile che non vi sarà alcuna cessione di aree né trasferimento di competenze, e che la governance urbanistica resterà pienamente in capo all’Amministrazione comunale.

Questo risultato dimostra che, quando le istituzioni lavorano insieme con spirito costruttivo, si possono trovare soluzioni capaci di coniugare autonomia locale e opportunità di sviluppo.

L’adesione al Consorzio rappresenta ora uno strumento concreto per sostenere le imprese e rafforzare il percorso di reindustrializzazione del territorio.

La Regione continuerà a fare la propria parte per accompagnare questo percorso con serietà, concretezza e visione strategica.