Angelilli su accordo centrale ENEL Civitavecchia (RM)

La Vicepresidente: ‘Costruire un accordo di programma con l’obiettivo del phase-out dal carbone’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio continua a confermare il proprio impegno per il futuro della centrale ENEL di Torrevaldaliga a nord di Civitavecchia.

Questo impegno è stato ribadito grazie alla partecipazione della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli al tavolo che si è tenuto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Durante l’incontro, il MIMIT ha presentato cinque progetti industriali e per la logistica del post carbone della centrale di Civitavecchia, che saranno discussi in occasione dell’audizione in Commissione Sviluppo Economico del Consiglio Regionale il prossimo 30 luglio.

La Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli ha dichiarato: