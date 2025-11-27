Angelilli si congratula con Fausto Bianchi a capo di Confindustria PMI

L’Assessore: ‘Sono certa che continuerà a contribuire allo sviluppo e alla competitività del nostro territorio’

Desidero congratularmi con Fausto Bianchi per la sua elezione alla guida della Piccola Industria di Confindustria. Si tratta di una grande soddisfazione per la Regione Lazio, che vede riconosciuto l’impegno e il valore del proprio tessuto produttivo. A lui va il mio più sincero augurio di buon lavoro, anche in qualità di Presidente di Unindustria Latina, per il ruolo di rappresentanza del sistema produttivo del Lazio. Sono certa che, con una visione strategica capace di misurarsi con le sfide nazionali e internazionali e nel solco della proficua collaborazione già avviata, continuerà a contribuire allo sviluppo e alla competitività del nostro territorio.

Lo ha dichiarato la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.