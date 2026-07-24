Angelilli: Regione Lazio rafforza Rome Technopole con 15 mln di euro

Rimodulato il finanziamento destinato al secondo lotto del Polo Tecnologico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio ha approvato l’aggiornamento della Strategia territoriale ‘Ecosistema dell’innovazione a Pietralata’, confermando il sostegno al progetto Rome Technopole e rimodulando il finanziamento destinato al secondo lotto del Polo Tecnologico nell’ambito del PR Lazio FESR 202172027.

Il provvedimento recepisce l’aggiornamento della Strategia approvata da Roma Capitale con 15 milioni di euro, destinati alla realizzazione del Lotto 2 del Polo Tecnologico e delle opere complementari.

A breve sarà firmata la convenzione tra Regione Lazio e Roma Capitale che disciplina le modalità di attuazione degli interventi, il trasferimento delle risorse e gli impegni delle parti.

Il Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, dichiara:

Con il finanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati al Lotto 2 del Rome Technopole, dopo i quasi 7 milioni già investiti per il completamento del primo lotto, la Regione Lazio conferma con complessivi 22 milioni di euro il proprio impegno nella riqualificazione dell’area di Pietralata e nella costruzione di un grande polo europeo dedicato alla ricerca, all’innovazione e al trasferimento tecnologico. Il Rome Technopole rappresenta una delle infrastrutture strategiche su cui il Lazio punta per rafforzare la propria competitività, valorizzando il patrimonio di ricerca delle università e dei centri scientifici e creando un ponte sempre più forte tra conoscenza, imprese e mercato. L’obiettivo è costruire un ecosistema dell’innovazione capace di sostenere la crescita delle startup, delle PMI e delle grandi aziende, consolidando filiere tecnologiche strategiche e attirando nuovi investimenti.

Il Lotto 2 rappresenterà il cuore del polo avanzato del Rome Technopole: una struttura di ricerca all’avanguardia al servizio delle imprese e dello sviluppo economico del territorio, una piattaforma tecnologica multisettoriale dedicata alla ricerca applicata, alla sperimentazione tecnologica e allo sviluppo industriale.

Con circa 2.500 metri quadrati di spazi altamente flessibili, integrati con il Lotto 1, il nuovo edificio ospiterà laboratori di sperimentazione, Joint Lab, startup, PMI innovative e attività di ricerca e sviluppo realizzate in collaborazione con grandi imprese e filiere tecnologiche e produttive strategiche, favorendo la connessione tra università, centri di ricerca e sistema industriale.

L’obiettivo è creare un luogo in cui conoscenza e ricerca possano trasformarsi più rapidamente in innovazione, accompagnando prototipi e brevetti sviluppati nei laboratori verso livelli di maturità tecnologica più avanzati, rendendoli attrattivi per imprese e investitori e favorendone il trasferimento al mercato.

Il nuovo polo sarà dotato di infrastrutture scientifiche di ultima generazione in grado di sostenere l’intera filiera dell’innovazione, dalla ricerca applicata allo sviluppo di prototipi e dimostratori tecnologici fino alla produzione pilota.

È prevista, inoltre, la realizzazione di Joint Lab dedicati allo sviluppo di tecnologie digitali a supporto dell’innovazione e dell’efficientamento dell’industria farmaceutica regionale, rafforzando uno dei comparti produttivi strategici del Lazio.

Il nuovo polo sarà dedicato ai principali ambiti tecnologici strategici: aerospazio, trasformazione digitale, intelligenza artificiale e supercalcolo, biofarmaceutico, medicina digitale, dispositivi e sensori per la salute, agrifood, sostenibilità e transizione energetica.

Tra le infrastrutture previste saranno presenti anche laboratori per la sperimentazione di droni a uso civile, destinati allo sviluppo e alla validazione di applicazioni innovative per il monitoraggio del territorio, la logistica, l’agricoltura di precisione e altri servizi avanzati.

Angelilli conclude: